Депутат обвинил Конституционный суд Молдавии в нарушение закона

КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии признал действительными прошедшие в республике парламентские выборы, несмотря на то, что судебные процессы по ним еще не закончены, это является нарушением закона, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от Патриотического блока Богдан Цырдя.
В пятницу вышел указ президента Молдавии Майи Санду о созыве нового парламента 22 октября. Накануне Конституционный суд страны утвердил результаты парламентских выборов, согласно которым партия "Действие и солидарность" (ПДС) получила 55 мандатов, Патриотический блок — 26, партия "Альтернатива" — 8, "Наша партия" и "Демократия дома" — по шесть мест.
"Некоторые судебные процессы еще идут. Например, партии "Сердце Молдовы" Ирины Влах, которая была частью Патриотического блока и которую убрали из списков блока во время выборов. То есть Конституционный суд уже признал выборы, несмотря на то, что судебные процессы по выборам еще не закончены. Это уже грубое нарушение всех норм приличия, уже не говоря про закон", - сказал Цырдя.
Политик отметил, что Партия социалистов, от которой он выдвигался в парламент в качестве депутата, требовала от КС не признавать выборы. "Тем не менее Конституционный суд плюнул на все это и выполнил задачу или заказ Майи Санду и партии власти (ПДС) и признал эти выборы. Им нужно было признать любой ценой эту так называемую победу, а вернее, эту грубейшую фальсификацию выборов. И они это сделали, имея за спиной поддержку всего Европейского Союза. Вот поэтому они и творят, что хотят, кого хотят арестовывают, кого хотят под санкции ставят, какие не хотят партии, закрывают и так далее", - отметил он.
Апелляционная палата Кишинева 25 сентября удовлетворила запрос минюста Молдавии об ограничении деятельности партии "Сердце Молдовы" на 12 месяцев, на основании чего 26 сентября ЦИК постановил исключить партию из предвыборной гонки в парламент республики и удалить ее представителей из избирательного списка Патриотического блока. Заседание по вопросу ограничения деятельности партии продолжится в Апелляционной палате в понедельник, 20 октября.
Четыре оппозиционные партии - Соцпартия, Компартия, партия "Будущее Молдовы" и партия "Сердце Молдовы" в конце июля зарегистрировали избирательный Патриотический блок. Вместе они получили 24,2% голосов на прошедших парламентских выборах и 26 мандатов в парламенте из 101.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны. После утверждения Конституционным судом мандатов депутатов ПДС предстоит сформировать новый кабинет министров.
В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
