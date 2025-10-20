Депутат обвинил Конституционный суд Молдавии в нарушение закона

Политик отметил, что Партия социалистов, от которой он выдвигался в парламент в качестве депутата, требовала от КС не признавать выборы. "Тем не менее Конституционный суд плюнул на все это и выполнил задачу или заказ Майи Санду и партии власти (ПДС) и признал эти выборы. Им нужно было признать любой ценой эту так называемую победу, а вернее, эту грубейшую фальсификацию выборов. И они это сделали, имея за спиной поддержку всего Европейского Союза. Вот поэтому они и творят, что хотят, кого хотят арестовывают, кого хотят под санкции ставят, какие не хотят партии, закрывают и так далее", - отметил он.