Войска Мьянмы заняли кол-центр, где содержались россияне
18:38 20.10.2025 (обновлено: 22:48 20.10.2025)
Войска Мьянмы заняли кол-центр, где содержались россияне
Войска Мьянмы заняли кол-центр, где содержались россияне
Правительственные войска Мьянмы заняли расположенный у границы с Таиландом печально известный мошеннический кол-центр KK Park, в котором заставляли работать... РИА Новости, 20.10.2025
в мире
мьянма
таиланд
РИА Новости
2025
в мире, мьянма, таиланд
В мире, Мьянма, Таиланд
Войска Мьянмы заняли кол-центр, где содержались россияне

В Мьянме войска отбили невольничий кол-центр, где содержались иностранцы

Мьянма
Мьянма. Архивное фото
БАНГКОК, 20 окт — РИА Новости. Правительственные войска Мьянмы заняли расположенный у границы с Таиландом печально известный мошеннический кол-центр KK Park, в котором заставляли работать иностранцев, в том числе ранее освобожденных оттуда россиян, сообщил мьянманский новостной портал Eleven Media.
"Во время атаки войска Татмадо (правительственных вооруженных сил Мьянмы. — Прим. ред.) также заняли и зачистили печально известный KK Park недалеко от границы Мьянмы и Таиланда", — указано в материале.

Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Минск прокомментировал ситуацию с белоруской, пропавшей в Мьянме
16 октября, 12:55
При наступлении на территории штата Карен армия вернула под свой контроль две военные базы, захваченные в 2024 году повстанцами.
Во время боевых действий в районе KK Park произошло шесть крупных и 52 мелких столкновения с мятежниками, после которых на территории кол-центра нашли тела десяти погибших, 16 единиц оружия и боеприпасы к ним. Также там изъяли 30 приемников спутниковой системы связи Starlink.
"Внутри зданий (на территории KK Park. — Прим. ред.) находились 1645 работников-мужчин, 455 женщин и 98 охранников-мужчин, всего 2198 человек", — уточнило издание.
Военные не нашли в KK Park никаких документов, в том числе официальных разрешений на строительство или сертификатов собственности на землю.
Нейпьидо, Мьянма - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Посольство России рассказало о невольничьем колл-центре в Мьянме
12 октября, 03:17
Помимо складов, магазинов, жилых и административных зданий, на территории обнаружили семь медицинских учреждений.
"Соответствующие должностные лица были вызваны, но не явились. В связи с этим будут приняты необходимые меры в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Портал пока не сообщает ничего о дальнейшей судьбе работников кол-центра KK Park, среди которых, по информации российских дипломатов, могут быть россияне.
Освобожденная гражданка РФ, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Российский консул рассказал, за что бьют пленников колл-центра в Мьянме
12 октября, 07:41
В феврале-марте 2025 года правоохранительные органы Китая, Таиланда и Мьянмы провели масштабную операцию против нелегальных кол-центров в округе Мьявади мьянманского штата Карен, освободив более десяти тысяч подневольных работников из разных стран. Большинство освобожденных были гражданами КНР, однако среди них оказались и трое россиян, попавших в кол-центры через Таиланд против их воли. По словам представителя консульского отдела посольства России в Таиланде Ильи Ильина, эти россияне были доставлены в Бангкок таиландскими властями, которым они были переданы в фильтрационном лагере на территории Мьянмы, созданном после операции, и российское посольство в Таиланде могло оказать им только помощь в установлении связи с родственниками для приобретения билетов домой.
Еще четырех россиян освободили позже, уже по инициативе российского посольства в Таиланде, совместными усилиями отечественных дипломатов и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы.
Вызволенные из рабства рассказали, что в KK Park есть и другие граждане России.
Здание парламента в Нейпьидо, Мьянма - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Дипломат рассказал, что делать россиянам, попавшим в рабство в Мьянме
13 октября, 06:47
 
В миреМьянмаТаиланд
 
 
