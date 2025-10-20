Войска Мьянмы заняли кол-центр, где содержались россияне

БАНГКОК, 20 окт — РИА Новости. Правительственные войска Мьянмы заняли расположенный у границы с Таиландом печально известный мошеннический кол-центр KK Park, в котором заставляли работать иностранцев, в том числе ранее освобожденных оттуда россиян, сообщил мьянманский новостной портал Правительственные войска Мьянмы заняли расположенный у границы с Таиландом печально известный мошеннический кол-центр KK Park, в котором заставляли работать иностранцев, в том числе ранее освобожденных оттуда россиян, сообщил мьянманский новостной портал Eleven Media

« "Во время атаки войска Татмадо (правительственных вооруженных сил Мьянмы. — Прим. ред.) также заняли и зачистили печально известный KK Park недалеко от границы Мьянмы и Таиланда", — указано в материале.

При наступлении на территории штата Карен армия вернула под свой контроль две военные базы, захваченные в 2024 году повстанцами.

Во время боевых действий в районе KK Park произошло шесть крупных и 52 мелких столкновения с мятежниками, после которых на территории кол-центра нашли тела десяти погибших, 16 единиц оружия и боеприпасы к ним. Также там изъяли 30 приемников спутниковой системы связи Starlink.

« "Внутри зданий (на территории KK Park. — Прим. ред.) находились 1645 работников-мужчин, 455 женщин и 98 охранников-мужчин, всего 2198 человек", — уточнило издание.

Военные не нашли в KK Park никаких документов, в том числе официальных разрешений на строительство или сертификатов собственности на землю.

Помимо складов, магазинов, жилых и административных зданий, на территории обнаружили семь медицинских учреждений.

"Соответствующие должностные лица были вызваны, но не явились. В связи с этим будут приняты необходимые меры в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Портал пока не сообщает ничего о дальнейшей судьбе работников кол-центра KK Park, среди которых, по информации российских дипломатов, могут быть россияне.

В феврале-марте 2025 года правоохранительные органы Китая , Таиланда и Мьянмы провели масштабную операцию против нелегальных кол-центров в округе Мьявади мьянманского штата Карен, освободив более десяти тысяч подневольных работников из разных стран. Большинство освобожденных были гражданами КНР, однако среди них оказались и трое россиян, попавших в кол-центры через Таиланд против их воли. По словам представителя консульского отдела посольства России в Таиланде Ильи Ильина, эти россияне были доставлены в Бангкок таиландскими властями, которым они были переданы в фильтрационном лагере на территории Мьянмы, созданном после операции, и российское посольство в Таиланде могло оказать им только помощь в установлении связи с родственниками для приобретения билетов домой.

Еще четырех россиян освободили позже, уже по инициативе российского посольства в Таиланде, совместными усилиями отечественных дипломатов и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы.