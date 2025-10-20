Рейтинг@Mail.ru
В базу данных "Миротворца" внесли более 20 детей в возрасте двух-трех лет - РИА Новости, 20.10.2025
06:56 20.10.2025 (обновлено: 14:34 20.10.2025)
В базу данных "Миротворца" внесли более 20 детей в возрасте двух-трех лет
В базу данных "Миротворца" внесли более 20 детей в возрасте двух-трех лет
В скандальную украинскую базу "Миротворец" внесли 12 двухлетних и 13 трехлетних детей, выяснило РИА Новости, изучив сайт. РИА Новости, 20.10.2025
В базу данных "Миротворца" внесли более 20 детей в возрасте двух-трех лет

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В скандальную украинскую базу "Миротворец" внесли 12 двухлетних и 13 трехлетних детей, выяснило РИА Новости, изучив сайт.
Там указывается, что двух- и трехлетние дети якобы "сознательно нарушили госграницу Украины".
30 декабря 2024, 08:06
Луганская школьница обратилась к российским военным
30 декабря 2024, 08:06
Личные данные несовершеннолетних публикуют на "Миротворце" не впервые. Так, там фигурируют двое школьников — 16-летний Никита Н. и 17-летний Александр Ц. В 2021 году в списке появилась 12-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова. Помимо этого, в разные годы на сайте размещались сведения о четырехлетнем ребенке и еще 13 несовершеннолетних, позже эти анкеты удалили, но теперь они вновь доступны.
Совет по правам человека при президенте России назвал публикацию данных детей на "Миротворце" вопиющим случаем и обратился к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой потребовать от украинских властей удалить эти сведения.
Сайт "Миротворец" с 2014 года публикует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других людей, считающихся на Украине "изменниками родины", российских деятелей культуры и граждан разных стран. Весной 2016-го года "Миротворец" вывесил списки журналистов, в том числе иностранных, которые аккредитовались в ДНР и ЛНР. После этого некоторые из них получили угрозы. Тогдашний представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия "Миротворца" критиковала и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, это прямой призыв к расправе над журналистами.
27 сентября 2024, 04:55
"Вы также виноваты". Школьница из Луганска обратилась к Боррелю
27 сентября 2024, 04:55
 
