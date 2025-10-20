В базу данных "Миротворца" внесли более 20 детей в возрасте двух-трех лет

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В скандальную украинскую базу "Миротворец" внесли 12 двухлетних и 13 трехлетних детей, выяснило РИА Новости, изучив сайт.
Там указывается, что двух- и трехлетние дети якобы "сознательно нарушили госграницу Украины".
Личные данные несовершеннолетних публикуют на "Миротворце" не впервые. Так, там фигурируют двое школьников — 16-летний Никита Н. и 17-летний Александр Ц. В 2021 году в списке появилась 12-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова. Помимо этого, в разные годы на сайте размещались сведения о четырехлетнем ребенке и еще 13 несовершеннолетних, позже эти анкеты удалили, но теперь они вновь доступны.
Сайт "Миротворец" с 2014 года публикует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других людей, считающихся на Украине "изменниками родины", российских деятелей культуры и граждан разных стран. Весной 2016-го года "Миротворец" вывесил списки журналистов, в том числе иностранных, которые аккредитовались в ДНР и ЛНР. После этого некоторые из них получили угрозы. Тогдашний представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия "Миротворца" критиковала и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, это прямой призыв к расправе над журналистами.
