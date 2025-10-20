Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о состоянии детей, отравившихся в кафе в Калининграде - РИА Новости, 20.10.2025
16:48 20.10.2025
Появились подробности о состоянии детей, отравившихся в кафе в Калининграде
Дети, отравившиеся в кафе "Белла Дона" в Калининграде, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 20.10.2025
КАЛИНИНГРАД, 20 окт - РИА Новости. Дети, отравившиеся в кафе "Белла Дона" в Калининграде, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
В воскресенье пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщала, что девять школьников отравились в кафе "Бела Дона" ООО "СБ39" в Калининграде. У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция, они находятся на амбулаторном лечении. Сотрудники управления выявили в кафе многочисленные нарушения. С учётом эпидемиологического риска его деятельность была приостановлена. СУСК возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
