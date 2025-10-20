Появились подробности о состоянии детей, отравившихся в кафе в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 20 окт - РИА Новости. Дети, отравившиеся в кафе "Белла Дона" в Калининграде, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
В воскресенье пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщала, что девять школьников отравились в кафе "Бела Дона" ООО "СБ39" в Калининграде. У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция, они находятся на амбулаторном лечении. Сотрудники управления выявили в кафе многочисленные нарушения. С учётом эпидемиологического риска его деятельность была приостановлена. СУСК возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
"В связи с инцидентом, произошедшим в кафе "Белла Дона", где учащиеся школы №3 получили отравление, сообщаем о текущей ситуации... На данный момент за состоянием здоровья детей осуществляется динамическое наблюдение медицинским персоналом. Дети находятся в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении на странице регионального минздрава в соцсети "Вконтакте".
Отмечается, что министерство здравоохранения Калининградской области продолжает мониторинг ситуации.
