https://ria.ru/20251020/minoborony-2049331765.html
ВСУ потеряли за сутки более 65 военнослужащих в зоне действия "Днепра"
ВСУ потеряли за сутки более 65 военнослужащих в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 20.10.2025
ВСУ потеряли за сутки более 65 военнослужащих в зоне действия "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 65 боевиков ВСУ, три артиллерийских орудия и два склада материальных средств, сообщило в... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T12:42:00+03:00
2025-10-20T12:42:00+03:00
2025-10-20T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639159_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_316d54e03c9eb63f9a65fa5309affee2.jpg
https://ria.ru/20251020/ukraina-2049262724.html
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639159_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b92040d54b48808727e236cbc207c23a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли за сутки более 65 военнослужащих в зоне действия "Днепра"
МО РФ: ВСУ потеряли за сутки более 65 военнослужащих в зоне действия "Днепра"