ВСУ потеряли за сутки более 65 военнослужащих в зоне действия "Днепра"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 20.10.2025 (обновлено: 12:43 20.10.2025)
ВСУ потеряли за сутки более 65 военнослужащих в зоне действия "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 65 боевиков ВСУ, три артиллерийских орудия и два склада материальных средств, сообщило в... РИА Новости, 20.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
херсонская область
безопасность, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 65 боевиков ВСУ, три артиллерийских орудия и два склада материальных средств, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Малая Токмачка Запорожской области, Садовое и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены более 65-ти военнослужащих, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и два склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
