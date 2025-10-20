https://ria.ru/20251020/minoborony-2049331027.html
ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих в зоне действия группировки "Север"
ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 20.10.2025
ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих в зоне действия группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли более 200 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T12:40:00+03:00
2025-10-20T12:40:00+03:00
2025-10-20T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
волчанск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639217_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ceedc0323af63b79cabb3254caeee83a.jpg
https://ria.ru/20251020/mvf-2049210890.html
сумская область
волчанск
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639217_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_304eb6a1c7a0ca46d95b218c182c7c66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сумская область, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Волчанск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Харьковская область
ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих в зоне действия группировки "Север"
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих в зоне действия группировки "Север"