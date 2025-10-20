Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/minoborony-2049331027.html
ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих в зоне действия группировки "Север"
ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 20.10.2025
ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих в зоне действия группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли более 200 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T12:40:00+03:00
2025-10-20T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
волчанск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639217_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ceedc0323af63b79cabb3254caeee83a.jpg
https://ria.ru/20251020/mvf-2049210890.html
сумская область
волчанск
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639217_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_304eb6a1c7a0ca46d95b218c182c7c66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сумская область, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Волчанск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Харьковская область
ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих в зоне действия группировки "Север"

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих в зоне действия группировки "Север"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 200 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Пролетарское, Садки, Павловка, Варачино и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной и механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречанское и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, пять автомобилей, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
МВФ тянет Украину в "святые 90-е"
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВолчанскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала