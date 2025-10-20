https://ria.ru/20251020/mineraly-2049459229.html
Трамп заявил о готовности подписать соглашение с Австралией по минералам
Трамп заявил о готовности подписать соглашение с Австралией по минералам
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Канберра намерены заключить соглашение в сфере поставок критически важных минералов и редкоземельных... РИА Новости, 20.10.2025
Трамп заявил о готовности подписать соглашение с Австралией по минералам
США и Австралия готовы подписать соглашение о поставке важных минералов