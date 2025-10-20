Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о готовности подписать соглашение с Австралией по минералам
18:59 20.10.2025
Трамп заявил о готовности подписать соглашение с Австралией по минералам
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Канберра намерены заключить соглашение в сфере поставок критически важных минералов и редкоземельных... РИА Новости, 20.10.2025
2025
Трамп заявил о готовности подписать соглашение с Австралией по минералам

Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Канберра намерены заключить соглашение в сфере поставок критически важных минералов и редкоземельных элементов, а также обсудить торговлю и сотрудничество в области обороны.
"Мы обсуждаем критические минералы и редкоземельные элементы и собираемся подписать соглашение, над которым работали около четырёх или пяти месяцев", — сказал Трамп на переговорах с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе в Белом доме. Спустя 10 минут после озвученного лидеры двух стран подписали данное соглашение.
Хозяин Белого дома добавил, что стороны также намерены говорить о торговле, подводных лодках и множестве других видов военной техники.
"Примерно через год у США будет столько критических минералов и редкоземельных элементов, что они не будут знать, что с ними делать", - добавил Трамп.
