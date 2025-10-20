https://ria.ru/20251020/mihalkov-2049429381.html
Михалков рассказал, в качестве кого молодежь чаще всего узнает его
Режиссер Никита Михалков заявил, что молодое поколение преимущественно узнает его как автора программы "Бесогон ТВ", а не как кинорежиссера. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T17:14:00+03:00
2025-10-20T17:14:00+03:00
2025-10-20T23:02:00+03:00
культура
россия
никита михалков
россия
россия, никита михалков
Культура, Россия, Никита Михалков
