Рейтинг@Mail.ru
Михалков рассказал, в качестве кого молодежь чаще всего узнает его - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:14 20.10.2025 (обновлено: 23:02 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/mihalkov-2049429381.html
Михалков рассказал, в качестве кого молодежь чаще всего узнает его
Михалков рассказал, в качестве кого молодежь чаще всего узнает его - РИА Новости, 20.10.2025
Михалков рассказал, в качестве кого молодежь чаще всего узнает его
Режиссер Никита Михалков заявил, что молодое поколение преимущественно узнает его как автора программы "Бесогон ТВ", а не как кинорежиссера. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T17:14:00+03:00
2025-10-20T23:02:00+03:00
культура
россия
никита михалков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843971829_233:106:1873:1029_1920x0_80_0_0_f753875f18b0d5bf2d556029beeb04c4.jpg
https://ria.ru/20251020/mihalkov-2049415215.html
https://ria.ru/20251020/mikhalkov-2049391887.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843971829_260:141:1769:1272_1920x0_80_0_0_de4e6bc8a48713f5359849c902ab5c2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, никита михалков
Культура, Россия, Никита Михалков
Михалков рассказал, в качестве кого молодежь чаще всего узнает его

Михалков заявил, что молодежь чаще узнает его как автора программы "Бесогон ТВ"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНикита Михалков
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Никита Михалков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков заявил, что молодое поколение преимущественно узнает его как автора программы "Бесогон ТВ", а не как кинорежиссера.
"Куда бы я ни приехал сейчас, из 10 человек могут двое сказать про кино. Все остальные говорят про "Бесогон", - отметил Михалков в фильме "Никита Михалков" на телеканале "Россия 1", снятом к его юбилею.
Режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Михалкова наградили медалью Госдумы за вклад в развитие культуры
Вчера, 16:52
Он вспомнил историю, которую ему рассказала его приятельница: ее сын с друзьями смотрели "Бесогон ТВ" и очень удивились, узнав, что Михалков - не только автор этой авторской программы, но и кинорежиссер.
Михалков - советский и российский кинорежиссер и общественный деятель, обладатель премии "Оскар". В 2020 году Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда России. 21 октября режиссер отметит 80-летие.
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Путин высказался о программе Михалкова "Бесогон ТВ"
Вчера, 15:11
 
КультураРоссияНикита Михалков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала