Михалков рассказал, в качестве кого молодежь чаще всего узнает его

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков заявил, что молодое поколение преимущественно узнает его как автора программы "Бесогон ТВ", а не как кинорежиссера.

Он вспомнил историю, которую ему рассказала его приятельница: ее сын с друзьями смотрели "Бесогон ТВ" и очень удивились, узнав, что Михалков - не только автор этой авторской программы, но и кинорежиссер.