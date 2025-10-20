https://ria.ru/20251020/migranty-2049399576.html
В Москве пресекли деятельность по незаконной легализации мигрантов
Канал незаконной миграции, легализовавший более трех тысяч строителей, перекрыли в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 20.10.2025
В Москве перекрыли канал, легализовавший незаконно более 3 тыс мигрантов
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Канал незаконной миграции, легализовавший более трех тысяч строителей, перекрыли в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Мои коллеги перекрыли еще один канал незаконной миграции в нашу страну. По данным оперативников, криминальная схема была реализована должностными лицами кадрового агентства и строительной организации, которые незаконно легализовали более трех тысяч иностранных граждан на территории Российской Федерации... Сотрудниками правоохранительных органов задержаны пятеро фигурантов", - написала она в Telegram-канале
Как рассказала Волк
, среди них трое предполагаемых организаторов преступной схемы, их сообщники, готовившие документы, и иностранец, выступавший в качестве номинального директора в фирмах. В настоящее время двое фигурантов арестованы, трое находятся под домашним арестом.
Отмечается, что иностранцев фиктивно трудоустраивали в подконтрольных фирмах-однодневках, которые были зарегистрированы на подставное лицо по поддельным документам. Волк пояснила, что фактически приезжие работали в строительной компании.
По данному факту возбуждено дело по статье об организации незаконной миграции. Добавляется, что в ходе обысков изъяты трудовые договоры, печати фиктивных организаций, техника, средства связи и иные предметы.
Сообщается, что мероприятия проводились сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве
совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России
