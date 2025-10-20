Рейтинг@Mail.ru
В Москве пресекли деятельность по незаконной легализации мигрантов
15:41 20.10.2025
В Москве пресекли деятельность по незаконной легализации мигрантов
В Москве пресекли деятельность по незаконной легализации мигрантов - РИА Новости, 20.10.2025
В Москве пресекли деятельность по незаконной легализации мигрантов
Канал незаконной миграции, легализовавший более трех тысяч строителей, перекрыли в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 20.10.2025
происшествия
москва
россия
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
россия
Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Происшествия, Москва, Россия, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Москве пресекли деятельность по незаконной легализации мигрантов

В Москве перекрыли канал, легализовавший незаконно более 3 тыс мигрантов

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Канал незаконной миграции, легализовавший более трех тысяч строителей, перекрыли в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Мои коллеги перекрыли еще один канал незаконной миграции в нашу страну. По данным оперативников, криминальная схема была реализована должностными лицами кадрового агентства и строительной организации, которые незаконно легализовали более трех тысяч иностранных граждан на территории Российской Федерации... Сотрудниками правоохранительных органов задержаны пятеро фигурантов", - написала она в Telegram-канале.
Как рассказала Волк, среди них трое предполагаемых организаторов преступной схемы, их сообщники, готовившие документы, и иностранец, выступавший в качестве номинального директора в фирмах. В настоящее время двое фигурантов арестованы, трое находятся под домашним арестом.
Отмечается, что иностранцев фиктивно трудоустраивали в подконтрольных фирмах-однодневках, которые были зарегистрированы на подставное лицо по поддельным документам. Волк пояснила, что фактически приезжие работали в строительной компании.
По данному факту возбуждено дело по статье об организации незаконной миграции. Добавляется, что в ходе обысков изъяты трудовые договоры, печати фиктивных организаций, техника, средства связи и иные предметы.
Сообщается, что мероприятия проводились сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России.
Происшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
