В Москве пресекли деятельность по незаконной легализации мигрантов

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Канал незаконной миграции, легализовавший более трех тысяч строителей, перекрыли в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои коллеги перекрыли еще один канал незаконной миграции в нашу страну. По данным оперативников, криминальная схема была реализована должностными лицами кадрового агентства и строительной организации, которые незаконно легализовали более трех тысяч иностранных граждан на территории Российской Федерации... Сотрудниками правоохранительных органов задержаны пятеро фигурантов", - написала она в Telegram-канале

Как рассказала Волк , среди них трое предполагаемых организаторов преступной схемы, их сообщники, готовившие документы, и иностранец, выступавший в качестве номинального директора в фирмах. В настоящее время двое фигурантов арестованы, трое находятся под домашним арестом.

Отмечается, что иностранцев фиктивно трудоустраивали в подконтрольных фирмах-однодневках, которые были зарегистрированы на подставное лицо по поддельным документам. Волк пояснила, что фактически приезжие работали в строительной компании.

По данному факту возбуждено дело по статье об организации незаконной миграции. Добавляется, что в ходе обысков изъяты трудовые договоры, печати фиктивных организаций, техника, средства связи и иные предметы.