https://ria.ru/20251020/mid-2049392514.html
МИД призвал Кабул и Исламабад к расширению партнерского взаимодействия
МИД призвал Кабул и Исламабад к расширению партнерского взаимодействия - РИА Новости, 20.10.2025
МИД призвал Кабул и Исламабад к расширению партнерского взаимодействия
Москва призывает Кабул и Исламабад к расширению партнерского взаимодействия, в том числе по вопросам контртеррора, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T15:13:00+03:00
2025-10-20T15:13:00+03:00
2025-10-20T15:13:00+03:00
в мире
кабул (город)
исламабад
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg
https://ria.ru/20251016/ekspert-2048703807.html
кабул (город)
исламабад
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_439:0:2880:1831_1920x0_80_0_0_87559ad08ebc58b7fc682865d55919e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), исламабад, россия, мария захарова
В мире, Кабул (город), Исламабад, Россия, Мария Захарова
МИД призвал Кабул и Исламабад к расширению партнерского взаимодействия
Захарова призвала Афганистан и Пакистан к расширению партнерского взаимодействия