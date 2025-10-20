Рейтинг@Mail.ru
15:13 20.10.2025
МИД призвал Кабул и Исламабад к расширению партнерского взаимодействия
МИД призвал Кабул и Исламабад к расширению партнерского взаимодействия

Здание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва призывает Кабул и Исламабад к расширению партнерского взаимодействия, в том числе по вопросам контртеррора, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Настрой Исламского Эмирата Афганистан и Исламской Республики Пакистан на диалог, разрешение разногласий политико-дипломатическими средствами является основой поддержания мира между двумя дружественными нам странами и важным фактором обеспечения региональной безопасности. Призываем Кабул и Исламабад к расширению партнерского взаимодействия, в том числе по вопросам контртеррора", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
