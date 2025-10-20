Рейтинг@Mail.ru
Химфак МГУ перевели на дистанционное обучение из-за возможного случая кори
21:01 20.10.2025 (обновлено: 22:50 20.10.2025)
Химфак МГУ перевели на дистанционное обучение из-за возможного случая кори
Химический факультет Московского государственного университета перевели на дистанционное обучение из-за возможного случая кори, следует из приказа вуза, который РИА Новости, 20.10.2025
общество, мгу имени м. в. ломоносова, москва, россия
Общество, МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Вид на Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Химический факультет Московского государственного университета перевели на дистанционное обучение из-за возможного случая кори, следует из приказа вуза, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Для обучающихся, в отношении которых не имеется сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании корью ранее, обеспечить дистанционный режим с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по основным и дополнительным образовательным программам", — говорится в документе.

Студентам и работникам вуза, которые имеют сведения о двукратной вакцинации против кори или перенесенном ранее заболевании, разрешено очное посещение занятий.
Университетской клинике МГУ во взаимодействии с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Москве рекомендовали содействовать вакцинации, а также провести другие необходимые мероприятия.
В Академии внешней торговли в Москве зафиксировали случай заболевания корью
4 июня, 16:14
4 июня, 16:14
 
