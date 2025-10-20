https://ria.ru/20251020/mery-2049404415.html
Белый дом допускает жесткие меры против демократов, заявил представитель
Белый дом допускает жесткие меры против демократов, заявил представитель
ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Белый дом рассматривает возможность принятия "жестких мер" против демократов, если в ближайшие дни не удастся достичь соглашения по прекращению правительственного шатдауна, заявил в понедельник глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.
"Если окажется, что это не так, Белому дому, совместно с (директором Управления административно-бюджетной политики США
- ред.) Рассом Воутом, придётся очень внимательно рассмотреть более жёсткие меры, которые можно предпринять, чтобы заставить их сесть за стол переговоров", — сказал он в интервью телеканалу CNBC.
Хассет отметил, что республиканская администрация рассчитывает на скорейшее возобновление работы правительства, однако готова действовать решительно, если демократы продолжат блокировать данный процесс.