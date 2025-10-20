https://ria.ru/20251020/mer-2049467650.html
Мэру Гюмри предъявили обвинение в получении взятки
Мэру Гюмри предъявили обвинение в получении взятки
Мэру Гюмри предъявили обвинение в получении взятки
Мэру армянского города Гюмри Вардану Гукасяну предъявили обвинение в получении взятки, сообщил его адвокат Арамаис Айрапетян.
гюмри
армения
Мэру Гюмри предъявили обвинение в получении взятки
Мэру Гюмри Гукасяну предъявили обвинение в получении взятки
ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости. Мэру армянского города Гюмри Вардану Гукасяну предъявили обвинение в получении взятки, сообщил его адвокат Арамаис Айрапетян.
"Гукасяну пять минут назад предъявлено обвинение в получении взятки", — сказал он.
Юрист назвал происходящее с Гукасяном политическим преследованием. По его данным, в суд пока не подали ходатайство об аресте мэра. Айрапетян сообщил также, что сейчас в офисе Гукасяна в Гюмри проходит обыск.
Перед этим оо также заявлял, что Гукасян не признает свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.
Утром в понедельник представители силовых структур ворвались в администрацию Гюмри
. Антикоррупционный комитет Армении заявил, что против Гукасяна завели дело, его обвиняют в получении взяток вместе с главным архитектором города. Силовики задержали мэра.
Пророссийски настроенного политика избрали мэром в апреле. Партия "Гражданский договор", возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном, получила менее 50 процентов мандатов в Гюмри — 14 из 33.
Сторонники Гукасяна собрались у мэрии на акцию в его поддержку. Позже СМИ писали, что протестующих удалось оттеснить от здания администрации, силовики задержали более 20 человек
Адвокат Арам Вардеванян назвал действия силовиков кризисом демократии в Армении. Он напомнил, что недавно Пашинян фактически обещал начать уголовное преследование в отношении Гукасяна.