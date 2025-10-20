https://ria.ru/20251020/mer-2049302702.html
Силовики ворвались в мэрию Гюмри, чтобы задержать оппозиционного мэра
Силовики ворвались в мэрию Гюмри, чтобы задержать оппозиционного мэра - РИА Новости, 20.10.2025
Силовики ворвались в мэрию Гюмри, чтобы задержать оппозиционного мэра
Силовики ворвались в мэрию Гюмри, чтобы задержать оппозиционного мэра Вардана Гукасяна, сообщила администрация города. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T10:24:00+03:00
2025-10-20T10:24:00+03:00
2025-10-20T11:18:00+03:00
в мире
гюмри
армения
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049305366_267:219:1339:822_1920x0_80_0_0_85031656e9b263a72681f48b0616133b.jpg
гюмри
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049305366_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6717038796ec7c5e7db02ca420161e22.jpg
Обстановка у здания мэрии Гюмри
Обстановка у здания мэрии Гюмри
2025-10-20T10:24
true
PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гюмри, армения, никол пашинян
В мире, Гюмри, Армения, Никол Пашинян
Силовики ворвались в мэрию Гюмри, чтобы задержать оппозиционного мэра
Армянские силовики попытались задержать мэра Гюмри Вардана Гукасяна
ЕРЕВАН, 20 окт — РИА Новости. Силовики ворвались в мэрию Гюмри, чтобы задержать оппозиционного мэра Вардана Гукасяна, сообщила администрация города.
«
"В данный момент представители силовых структур ворвались в мэрию Гюмри. Их цель, по предварительной информации, задержание мэра Вардана Гукасяна. У здания мэрии напряженная обстановка", — говорится в публикации.
Пророссийски настроенного Гукасяна избрали на этот пост в апреле. Партия "Гражданский договор", возглавляемая премьером Николом Пашиняном, получила менее 50% мандатов в городе — 14 из 33.
Антикоррупционный комитет Армении заявил, что в мэрии проходят следственные действия, полиция оцепила здание. Против политика завели дело, его обвиняют в получении взяток.
Адвокат Арам Вардеванян назвал действия силовиков кризисом демократии в Армении. Он напомнил, что недавно Пашинян фактически обещал начать уголовное преследование в отношении Гукасяна.