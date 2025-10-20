Рейтинг@Mail.ru
Силовики ворвались в мэрию Гюмри, чтобы задержать оппозиционного мэра
10:24 20.10.2025 (обновлено: 11:18 20.10.2025)
Силовики ворвались в мэрию Гюмри, чтобы задержать оппозиционного мэра
Силовики ворвались в мэрию Гюмри, чтобы задержать оппозиционного мэра - РИА Новости, 20.10.2025
Силовики ворвались в мэрию Гюмри, чтобы задержать оппозиционного мэра
Силовики ворвались в мэрию Гюмри, чтобы задержать оппозиционного мэра Вардана Гукасяна, сообщила администрация города. РИА Новости, 20.10.2025
в мире
гюмри
армения
никол пашинян
гюмри
армения
гюмри, армения, никол пашинян
В мире, Гюмри, Армения, Никол Пашинян
Силовики ворвались в мэрию Гюмри, чтобы задержать оппозиционного мэра

Армянские силовики попытались задержать мэра Гюмри Вардана Гукасяна

Вардан Гукасян
Вардан Гукасян - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : страница Вардана Гукасяна в соцсети
Вардан Гукасян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 окт — РИА Новости. Силовики ворвались в мэрию Гюмри, чтобы задержать оппозиционного мэра Вардана Гукасяна, сообщила администрация города.
«
"В данный момент представители силовых структур ворвались в мэрию Гюмри. Их цель, по предварительной информации, задержание мэра Вардана Гукасяна. У здания мэрии напряженная обстановка", — говорится в публикации.

Пророссийски настроенного Гукасяна избрали на этот пост в апреле. Партия "Гражданский договор", возглавляемая премьером Николом Пашиняном, получила менее 50% мандатов в городе — 14 из 33.

Антикоррупционный комитет Армении заявил, что в мэрии проходят следственные действия, полиция оцепила здание. Против политика завели дело, его обвиняют в получении взяток.
Адвокат Арам Вардеванян назвал действия силовиков кризисом демократии в Армении. Он напомнил, что недавно Пашинян фактически обещал начать уголовное преследование в отношении Гукасяна.
Сотрудники полиции у здания мэрии Гюмри
Сотрудники полиции у здания мэрии Гюмри - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Live.Armenia
Сотрудники полиции у здания мэрии Гюмри
 
В мире Гюмри Армения Никол Пашинян
 
 
