Зеленский пытался обмануть Трампа в Вашингтоне, заявил Медведчук
10:03 20.10.2025 (обновлено: 13:18 20.10.2025)
Зеленский пытался обмануть Трампа в Вашингтоне, заявил Медведчук
На переговорах в Белом доме Владимир Зеленский безуспешно пытался обмануть президента США Дональда Трампа, заявил лидер движения "Другая Украина" Виктор... РИА Новости, 20.10.2025
Зеленский пытался обмануть Трампа в Вашингтоне, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленского изгнали после попытки обмануть Трампа в Вашингтоне

© AP Photo / Alex BrandonВстреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На переговорах в Белом доме Владимир Зеленский безуспешно пытался обмануть президента США Дональда Трампа, заявил лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Зеленскому в Вашингтоне не удалось обмануть Трампа, его выкинули с переговоров. Удивление многих западных СМИ относительно провала визита Зеленского в Вашингтон вызвано тем, что они вообще не занимались анализом подготовки данного визита и пели с чужого голоса <…> Зеленский привез Трампу дырку от бублика и пытался ее задорого продать", — говорится в статье, опубликованной на сайте "Другой Украины".
"Денег больше нет". Чем ответил Запад на резкую критику Зеленского
Вчера, 08:00
По его словам, разговорами о ракетах Tomahawk киевские власти пытались дать США команду на вступление в противостояние с Россией, но со стороны Белого дома это был всего лишь розыгрыш.
"Смешно, шутка удалась. Нелегитимный повелся на розыгрыш Трампа относительно возможности ВСУ "дойти до границ 1991 года и далее". Неужели профессиональный комик не понял, что его троллят?" — отметил Медведчук.
Он добавил, что только немногие СМИ заметили, что Трамп "играл с наркофюрером, как кошка с мышкой".
Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности России, передает Reuters
Вчера, 03:01
Не получив ракет, Зеленский начала предлагать в обмен на американское оружие беспилотники, сделанные из китайских комплектующих, продолжил Медведчук. То есть, пояснил он, глава киевского режима попытался купить Трампа за счет несуществующей военной промышленности. Но и тут Зеленский потерпел фиаско из-за собственного непрофессионализма, глупости и примитивной хитрости, считает лидер "Другой Украины".
Он подчеркнул, что политика Зеленского направлена против интересов Украины и обслуживает только внешних игроков. Но и хозяину Белого дома он оказался совершенно бесполезен.
"Ему остаются только танцы с британцами и ЕС, но их время тоже подходит к концу", — заключил Медведчук.
Россия на коленях: Зеленский вышел со встречи с Трампом главным победителем
18 октября, 08:00

Переговоры в Вашингтоне

Семнадцатого октября Трамп провел встречу с Зеленским. По данным CNN, на ней Украине отказали в дальнобойных ракетах Tomahawk. Портал Axios писал, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость.
Financial Times, в свою очередь, утверждает, что Трамп призвал Зеленского принять российские условия, иначе киевский режим "будет уничтожен". Тем не менее издание уточнило, что Украине удалось склонить его поддержать идею заморозить ситуацию по линии фронта. Источники добавили, что после встречи Зеленский был настроен крайне негативно.
По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, визит главы киевского режима в Вашингтон прошел не так, как тому хотелось.
"Он пьян". Журналист осадил Зеленского после дерзкого заявления о России
19 октября, 19:30
 
