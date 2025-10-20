Рейтинг@Mail.ru
Макрон анонсировал новую встречу "коалиции желающих" в Лондоне - РИА Новости, 20.10.2025
17:43 20.10.2025
Макрон анонсировал новую встречу "коалиции желающих" в Лондоне
Макрон анонсировал новую встречу "коалиции желающих" в Лондоне - РИА Новости, 20.10.2025
Макрон анонсировал новую встречу "коалиции желающих" в Лондоне
Очередная встреча так называемой "коалиции желающих" пройдет в пятницу в Лондоне в смешанном формате, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
в мире
россия
украина
лондон
эммануэль макрон
сергей лавров
евросоюз
нато
россия
украина
лондон
в мире, россия, украина, лондон, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, Лондон, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Макрон анонсировал новую встречу "коалиции желающих" в Лондоне

Макрон: встреча коалиции желающих пройдет в пятницу в Лондоне

ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости. Очередная встреча так называемой "коалиции желающих" пройдет в пятницу в Лондоне в смешанном формате, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"В пятницу состоится встреча коалиции желающих, которая будет для некоторых в очном формате, для других - в виртуальном, но которая соберет некоторых из нас в Лондоне, и президент Зеленский будет там", - сказал Макрон, выступая на саммите девяти средиземноморских стран ЕС (MED9) в Словении. Трансляция велась Елисейским дворцом в YouTube.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Келин назвал цель "коалиции желающих"
9 октября, 14:19
 
