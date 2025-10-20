Макрон анонсировал новую встречу "коалиции желающих" в Лондоне

ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости. Очередная встреча так называемой "коалиции желающих" пройдет в пятницу в Лондоне в смешанном формате, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"В пятницу состоится встреча коалиции желающих, которая будет для некоторых в очном формате, для других - в виртуальном, но которая соберет некоторых из нас в Лондоне, и президент Зеленский будет там", - сказал Макрон, выступая на саммите девяти средиземноморских стран ЕС (MED9) в Словении. Трансляция велась Елисейским дворцом в YouTube.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
