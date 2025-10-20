Ограбление века. Что четверо "коммандос" украли в Лувре

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Парижский Лувр подвергся дерзкому ограблению утром 19 октября. Злоумышленники пробрались в здание через окно в Галерею Аполлона, где выставлены сокровища французской монархии. Подробности "ограбления века" — в материале РИА Новости.

Не вызвали подозрений

Всего семь минут понадобилось ворам для совершения самого масштабного ограбления XXI века. При этом во время преступления музей продолжал работать.

К углу здания Лувра, выходящему на Сену, подогнали автомобильный подъемник — такие в Париже часто используют для разгрузки мебели при переездах.

Механическая лестница не вызвала подозрения, их часто используют в городе, особенно рядом со строительным забором, закрывающим вход в Квадратный двор Лувра через так называемые Врата искусств.

© AP Photo / Alexander Turnbull Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025 © AP Photo / Alexander Turnbull Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025

Выдавали себя за рабочих

Преступников было четверо, все в масках. С помощью подъемника они проникли в Галерею Аполлона.



Двое, одетые в рабочую одежду, управляли техникой на улице. Двое других быстро поднялись по лестнице, спилили решетки и выбили окна балкона на втором этаже. Во время операции "они угрожали присутствующим охранникам" под вой сработавшей сигнализации. Преступники похитили ряд ценнейших артефактов. Они спустились вниз тем же путем и скрылись на скутерах.

"Они действовали очень быстро", — сказал министр внутренних дел Лоран Нуньес.

© Getty Images / NurPhoto / Jerome Gilles Полицейский у здания Лувра в Париже, Франция © Getty Images / NurPhoto / Jerome Gilles Полицейский у здания Лувра в Париже, Франция

Неуловимые "коммандос"

По информации издания Le Parisien, полиция обнаружила на месте происшествия две "болгарки", паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию, одеяло и поврежденную корону императрицы Евгении. Чуть поодаль был найден желтый жилет, который преступники потеряли во время побега.

Прокурор Парижа Лор Бекко считает, что характер преступления демонстрирует хорошую "подготовку и форму организации".

"Мы предполагаем организованную преступность, крупный бандитизм", — дополнила прокурор Парижа, которая утверждает, что у нее есть "видеозаписи с камер видеонаблюдения".

Кроме того, прокурор подтвердила, что четверо преступников, которых она называет "коммандос", все еще находятся на свободе.

© Getty Images / NurPhoto / Jerome Gilles Полицейские у здания Лувра в Париже, Франция © Getty Images / NurPhoto / Jerome Gilles Полицейские у здания Лувра в Париже, Франция

Украдена гордость Франции

Эксперт по восстановлению произведений искусства Артур Брэнд заявил, что преступники похитили ценнейшие исторические артефакты, и назвал происшествие "национальной катастрофой" для Франции.

"Это драгоценности короны Наполеона, его жены и его преемников. Так что это естественная гордость Франции, — сказал Брэнд в интервью CNN. — Это большая потеря".

Эксперт беспокоится, что, поскольку эти украшения легко узнать, воры, скорее всего, разберут их, продадут драгоценные камни, а золото и серебро переплавят. Пропавшие сокровища — настоящие произведения ювелирного искусства.

Подарок Марии-Луизе

В частности, это красивейший набор работы Франсуа-Реньо Нито: 32 изумруда сложной огранки и 1138 бриллиантов. Наполеон подарил его своей второй жене Марии-Луизе Австрийской в марте 1810 года.

Украдена и брошь "Императрица Евгения", которая известна как брошь-реликварий (брошь, в которой хранится священная реликвия), хотя, по данным Лувра, в этом украшении, обильно инкрустированном бриллиантами, не предусмотрено места для хранения реликвий. Ее специально для императрицы Евгении изготовил в 1855 году Поль-Альфред Бапст.

© AP Photo / Thomas Padilla Полицейские машины возле Лувра © AP Photo / Thomas Padilla Полицейские машины возле Лувра

Также добычей преступников стали бриллиантовая брошь-бабочка и диадема императрицы Евгении.

Брошь из серебра, золота и бриллиантов в виде банта изначально была пряжкой для бриллиантового пояса из четырех тысяч камней, который был представлен на Всемирной выставке 1855 года. Затем его надевала императрица Евгения. Жемчужную диадему с 212 жемчужинами и 1998 бриллиантами изготовил ювелир Александр-Габриэль Лемонье в 1853-м. Всего бандиты похитили восемь предметов.