Ограбление века. Что четверо "коммандос" украли в Лувре
20.10.2025
Ограбление века. Что четверо "коммандос" украли в Лувре
Ограбление века. Что четверо "коммандос" украли в Лувре
Париж, Франция, Лувр

Ограбление века. Что четверо "коммандос" украли в Лувре

Полицейские у здания Лувра в Париже, Франция
Полицейские у здания Лувра в Париже, Франция
© Getty Images / NurPhoto / Jerome Gilles
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Парижский Лувр подвергся дерзкому ограблению утром 19 октября. Злоумышленники пробрались в здание через окно в Галерею Аполлона, где выставлены сокровища французской монархии. Подробности "ограбления века" — в материале РИА Новости.

Не вызвали подозрений

Всего семь минут понадобилось ворам для совершения самого масштабного ограбления XXI века. При этом во время преступления музей продолжал работать.
К углу здания Лувра, выходящему на Сену, подогнали автомобильный подъемник — такие в Париже часто используют для разгрузки мебели при переездах.
Механическая лестница не вызвала подозрения, их часто используют в городе, особенно рядом со строительным забором, закрывающим вход в Квадратный двор Лувра через так называемые Врата искусств.
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025
© AP Photo / Alexander Turnbull
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025

Выдавали себя за рабочих

Преступников было четверо, все в масках. С помощью подъемника они проникли в Галерею Аполлона.

Двое, одетые в рабочую одежду, управляли техникой на улице. Двое других быстро поднялись по лестнице, спилили решетки и выбили окна балкона на втором этаже. Во время операции "они угрожали присутствующим охранникам" под вой сработавшей сигнализации. Преступники похитили ряд ценнейших артефактов. Они спустились вниз тем же путем и скрылись на скутерах.
"Они действовали очень быстро", — сказал министр внутренних дел Лоран Нуньес.
Полицейский у здания Лувра в Париже, Франция
Полицейский у здания Лувра в Париже, Франция
© Getty Images / NurPhoto / Jerome Gilles
Полицейский у здания Лувра в Париже, Франция

Неуловимые "коммандос"

По информации издания Le Parisien, полиция обнаружила на месте происшествия две "болгарки", паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию, одеяло и поврежденную корону императрицы Евгении. Чуть поодаль был найден желтый жилет, который преступники потеряли во время побега.
Прокурор Парижа Лор Бекко считает, что характер преступления демонстрирует хорошую "подготовку и форму организации".
"Мы предполагаем организованную преступность, крупный бандитизм", — дополнила прокурор Парижа, которая утверждает, что у нее есть "видеозаписи с камер видеонаблюдения".
Кроме того, прокурор подтвердила, что четверо преступников, которых она называет "коммандос", все еще находятся на свободе.
Полицейские у здания Лувра в Париже, Франция
Полицейские у здания Лувра в Париже, Франция
© Getty Images / NurPhoto / Jerome Gilles
Полицейские у здания Лувра в Париже, Франция

Украдена гордость Франции

Эксперт по восстановлению произведений искусства Артур Брэнд заявил, что преступники похитили ценнейшие исторические артефакты, и назвал происшествие "национальной катастрофой" для Франции.
"Это драгоценности короны Наполеона, его жены и его преемников. Так что это естественная гордость Франции, — сказал Брэнд в интервью CNN. — Это большая потеря".
Эксперт беспокоится, что, поскольку эти украшения легко узнать, воры, скорее всего, разберут их, продадут драгоценные камни, а золото и серебро переплавят. Пропавшие сокровища — настоящие произведения ювелирного искусства.
В одном из залов Лувра
В одном из залов Лувра
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
В одном из залов Лувра

Подарок Марии-Луизе

В частности, это красивейший набор работы Франсуа-Реньо Нито: 32 изумруда сложной огранки и 1138 бриллиантов. Наполеон подарил его своей второй жене Марии-Луизе Австрийской в марте 1810 года.
Украдена и брошь "Императрица Евгения", которая известна как брошь-реликварий (брошь, в которой хранится священная реликвия), хотя, по данным Лувра, в этом украшении, обильно инкрустированном бриллиантами, не предусмотрено места для хранения реликвий. Ее специально для императрицы Евгении изготовил в 1855 году Поль-Альфред Бапст.
Полицейские машины возле Лувра
Полицейские машины возле Лувра
© AP Photo / Thomas Padilla
Полицейские машины возле Лувра
Также добычей преступников стали бриллиантовая брошь-бабочка и диадема императрицы Евгении.
Брошь из серебра, золота и бриллиантов в виде банта изначально была пряжкой для бриллиантового пояса из четырех тысяч камней, который был представлен на Всемирной выставке 1855 года. Затем его надевала императрица Евгения. Жемчужную диадему с 212 жемчужинами и 1998 бриллиантами изготовил ювелир Александр-Габриэль Лемонье в 1853-м. Всего бандиты похитили восемь предметов.
Полиция Парижа бросила все силы на поиск преступников. Однако выйти на их след пока не удалось.
Посетители музея Лувр-Ланс также известного как Лувр II, во Франции
Посетители музея Лувр-Ланс во Франции
© AFP 2024 / Sameer Al-Doumy
Посетители музея Лувр-Ланс также известного как Лувр II, во Франции
 
Париж Франция Лувр
 
 
