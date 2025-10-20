https://ria.ru/20251020/luvr-2049316189.html
Лувр будет закрыт в понедельник
Лувр будет закрыт в понедельник - РИА Новости, 20.10.2025
Лувр будет закрыт в понедельник
Сотрудники Лувра около музея информируют пришедших, что Лувр будет закрыт весь понедельник вопреки озвученным ранее планам закрыть только часть экспозиции, где...
франция
париж
Новости
Кадры ограбления Лувра
Минкультуры Франции уточнило информацию о 8 украденных из Лувра драгоценных украшениях, пишет Parisien. В списке значатся тиара, ожерелье и серьга, принадлежавшие поочередно голландской королеве Гортензии де Богарне и французской королеве Марии Амалии. Изумрудные ожерелье и пара серег императрицы Марии-Луизы и некая "реликварная брошь". Также упоминается тиара и брошь императрицы Евгении де Монтихо, чью корону грабители оставили на месте преступления. По крайней мере один из похитителей, к слову, попал в объективы видеокамер музея, кадры с ним публикуют в соцсетях.
Посетители Лувра, выведенные с территории музея
Сотрудники Лувра вывели всех собравшихся с утра во дворе музея с территории и закрыли ворота, передает корреспондент РИА Новости🔹 Подписаться на РИА Новости
Дирекция Лувра решила не открывать музей в понедельник после кражи
ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости. Сотрудники Лувра около музея информируют пришедших, что Лувр будет закрыт весь понедельник вопреки озвученным ранее планам закрыть только часть экспозиции, где произошла кража, передает корреспондент РИА Новости.
"Дирекция только что решила оставить музей закрытым. Открывать его нецелесообразно сегодня", - сказал РИА Новости один из сотрудников.
Сотрудники музея вывели всех собравшихся с утра во дворе музея с территории, а вновь подходящим говорят, что музей закрыт. Люди с некоторым недоумением вышли за ворота, которые тут же были закрыты.
После этого за решеткой выставили объявление: "Музей Лувр сегодня будет закрыт по исключительным причинам. Средства за все брони на сегодняшнюю дату будут возвращены. Спасибо за понимание".
В воскресенье газета Parisien сообщила, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что получившая урон и оставленная на месте происшествия корона императрицы Евгении де Монтихо была найдена и возвращена в музей.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
Президент Франции Эммануэль Макрон
в воскресенье вечером отреагировал на кражу драгоценных украшений из Лувра, пообещав, что они будут возвращены, а виновные привлечены к ответственности.