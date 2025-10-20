Лувр будет закрыт в понедельник

ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости. Сотрудники Лувра около музея информируют пришедших, что Лувр будет закрыт весь понедельник вопреки озвученным ранее планам закрыть только часть экспозиции, где произошла кража, передает корреспондент РИА Новости.

"Дирекция только что решила оставить музей закрытым. Открывать его нецелесообразно сегодня", - сказал РИА Новости один из сотрудников.

Сотрудники музея вывели всех собравшихся с утра во дворе музея с территории, а вновь подходящим говорят, что музей закрыт. Люди с некоторым недоумением вышли за ворота, которые тут же были закрыты.

После этого за решеткой выставили объявление: "Музей Лувр сегодня будет закрыт по исключительным причинам. Средства за все брони на сегодняшнюю дату будут возвращены. Спасибо за понимание".

В воскресенье газета Parisien сообщила, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что получившая урон и оставленная на месте происшествия корона императрицы Евгении де Монтихо была найдена и возвращена в музей.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.