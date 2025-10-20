https://ria.ru/20251020/listvyazhnaya-2049325616.html
Осужденные по делу о взрыве на шахте "Листвяжная" вышли на свободу
Осужденные по делу о взрыве на шахте "Листвяжная" вышли на свободу - РИА Новости, 20.10.2025
Осужденные по делу о взрыве на шахте "Листвяжная" вышли на свободу
Экс-гендиректор компании "СДС-Уголь", которой принадлежит шахта "Листвяжная", Геннадий Алексеев и бывший техдиректор компании Антон Якутов, получившие реальные... РИА Новости, 20.10.2025
происшествия
кемерово
россия
кемеровская область
михаил федяев
сдс-уголь
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
Осужденные по делу о взрыве на шахте "Листвяжная" вышли на свободу
Все осужденные за ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе вышли на свободу
КЕМЕРОВО, 20 окт – РИА Новости. Экс-гендиректор компании "СДС-Уголь", которой принадлежит шахта "Листвяжная", Геннадий Алексеев и бывший техдиректор компании Антон Якутов, получившие реальные сроки по делу о взрыве на шахте, вышли на свободу, после чего в неволе не осталось никого из осужденных по данному делу, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах.
Центральный районный суд Кемерово
в марте приговорил основного владельца "Листвяжной" Михаила Федяева
к 3,5 годам условно, Алексеева - к 5 годам и 3 месяцам колонии общего режима, Якутова – к 5 годам общего режима. Все трое обвинялись по части 2 статьи 201 УК РФ
(Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Ни один из них своей вины не признал.
"Алексеев и Якутов освободились", – сообщил собеседник агентства.
Он пояснил, что при назначении общего режима суд учитывает время, проведенное осужденными в СИЗО из расчета один день в СИЗО за полтора дня в колонии. Оба фигуранта находились под стражей с декабря 2021 года.
В 2024 году на свободу вышел главный инженер шахты "Листвяжная" Анатолий Лобанов, осужденный на четыре года колонии общего режима.
Дело в отношении восьми бывших инспекторов Сибирского управления Ростехнадзора
, проверявших шахту "Листвяжная", рассматривает Беловский городской суд.
Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области
произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.