Осужденные по делу о взрыве на шахте "Листвяжная" вышли на свободу

КЕМЕРОВО, 20 окт – РИА Новости. Экс-гендиректор компании "СДС-Уголь", которой принадлежит шахта "Листвяжная", Геннадий Алексеев и бывший техдиректор компании Антон Якутов, получившие реальные сроки по делу о взрыве на шахте, вышли на свободу, после чего в неволе не осталось никого из осужденных по данному делу, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах.

Центральный районный суд Кемерово в марте приговорил основного владельца "Листвяжной" Михаила Федяева к 3,5 годам условно, Алексеева - к 5 годам и 3 месяцам колонии общего режима, Якутова – к 5 годам общего режима. Все трое обвинялись по части 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Ни один из них своей вины не признал.

"Алексеев и Якутов освободились", – сообщил собеседник агентства.

Он пояснил, что при назначении общего режима суд учитывает время, проведенное осужденными в СИЗО из расчета один день в СИЗО за полтора дня в колонии. Оба фигуранта находились под стражей с декабря 2021 года.

В 2024 году на свободу вышел главный инженер шахты "Листвяжная" Анатолий Лобанов, осужденный на четыре года колонии общего режима.

Дело в отношении восьми бывших инспекторов Сибирского управления Ростехнадзора , проверявших шахту "Листвяжная", рассматривает Беловский городской суд.