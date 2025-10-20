Рейтинг@Mail.ru
Умер лидер украинской рок-группы Green Grey - РИА Новости, 20.10.2025
16:30 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/lider-2049410874.html
Умер лидер украинской рок-группы Green Grey
Лидер украинской рок-группы Green Grey Андрей Яценко скончался на 56-м году, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.10.2025
2025
Умер лидер украинской рок-группы Green Grey

Лидер украинской рок-группы Green Grey Яценко умер на 56-ом году жизни

© Фото : соцсети музыкантаЛидер украинской группы Green Grey Андрей Яценко
Лидер украинской группы Green Grey Андрей Яценко - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : соцсети музыканта
Лидер украинской группы Green Grey Андрей Яценко. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Лидер украинской рок-группы Green Grey Андрей Яценко скончался на 56-м году, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Скончался гитарист и лидер группы "Green Grey" Андрей Яценко, известный также как Diezel. Ему было 55 лет. О причинах смерти пока не сообщается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Яценко, более известный по прозвищу Дизель, основал группу в 1993 году.
 
