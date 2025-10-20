https://ria.ru/20251020/lider-2049410874.html
Умер лидер украинской рок-группы Green Grey
Умер лидер украинской рок-группы Green Grey
Лидер украинской рок-группы Green Grey Андрей Яценко скончался на 56-м году, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.10.2025
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Лидер украинской рок-группы Green Grey Андрей Яценко скончался на 56-м году, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Скончался гитарист и лидер группы "Green Grey" Андрей Яценко, известный также как Diezel. Ему было 55 лет. О причинах смерти пока не сообщается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Яценко, более известный по прозвищу Дизель, основал группу в 1993 году.