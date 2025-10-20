Рейтинг@Mail.ru
Глава Крымского района Кубани ушел в отставку по собственному желанию - РИА Новости, 20.10.2025
17:56 20.10.2025 (обновлено: 17:58 20.10.2025)
Глава Крымского района Кубани ушел в отставку по собственному желанию
крымский район
краснодарский край
происшествия
россия
крымский район
краснодарский край
россия
крымский район, краснодарский край, происшествия, россия
Крымский район, Краснодарский край, Происшествия, Россия
Глава Крымского района Кубани ушел в отставку по собственному желанию

Арестованный глава Крымского района Кубани Лесь ушел в отставку

© Фото : пресс-служба администрации Крымского районаСергей Лесь
Сергей Лесь - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : пресс-служба администрации Крымского района
Сергей Лесь. Архивное фото
КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Глава Крымского района Кубани Сергей Лесь, арестованный по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями, подал в отставку по собственному желанию, депутаты ее приняли, сообщили в администрации Крымского района Краснодарского края.
"Вторая внеочередная сессия сегодня состоялась в администрации Крымского района. 20 октября в Совет поступило письменное заявление от главы Крымского района Сергея Лесь об отставке по собственному желанию. Депутаты Совета приняли решение принять отставку главы по собственному желанию", - говорится в сообщении.
В течение 10 дней будет издано постановление о назначении губернатором Кубани временно исполняющего обязанности главы Крымского района, добавили в администрации района.
Сергей Лесь был задержан 11 октября. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района под стражу до 29 ноября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 33, часть 3 статьи 285 УК РФ).
По версии следствия, обвиняемый, являясь главой Крымского района, в период с января по март 2024 года отдал распоряжение подчиненному заключить с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене существенно ниже рыночной.
Кроме того, прокуратура подала в Геленджикский городской суд иск, связанный с приобретением земельных участков на неподтвержденные доходы, об обращении в доход государства имущества Леся, его родных и знакомых. Рассмотрение дела по существу назначено на 28 октября.
Сергей Лесь - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Глава Крымского района Кубани обжаловал свой арест
17 октября, 15:08
 
