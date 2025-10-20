https://ria.ru/20251020/les-2049447674.html
Глава Крымского района Кубани ушел в отставку по собственному желанию
КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Глава Крымского района Кубани Сергей Лесь, арестованный по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями, подал в отставку по собственному желанию, депутаты ее приняли, сообщили в администрации Крымского района Краснодарского края.
"Вторая внеочередная сессия сегодня состоялась в администрации Крымского района
. 20 октября в Совет поступило письменное заявление от главы Крымского района Сергея Лесь об отставке по собственному желанию. Депутаты Совета приняли решение принять отставку главы по собственному желанию", - говорится в сообщении.
В течение 10 дней будет издано постановление о назначении губернатором Кубани временно исполняющего обязанности главы Крымского района, добавили в администрации района.
Сергей Лесь был задержан 11 октября. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района под стражу до 29 ноября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 33, часть 3 статьи 285 УК РФ
).
По версии следствия, обвиняемый, являясь главой Крымского района, в период с января по март 2024 года отдал распоряжение подчиненному заключить с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене существенно ниже рыночной.
Кроме того, прокуратура подала в Геленджикский городской суд иск, связанный с приобретением земельных участков на неподтвержденные доходы, об обращении в доход государства имущества Леся, его родных и знакомых. Рассмотрение дела по существу назначено на 28 октября.