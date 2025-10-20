Рейтинг@Mail.ru
Организаторы концерта Лепса во Владивостоке не получали жалоб от зрителей
11:46 20.10.2025
Организаторы концерта Лепса во Владивостоке не получали жалоб от зрителей
Концертная площадка "Фетисов Арена" во Владивостоке не получала жалоб от зрителей концерта певца Григория Лепса, сообщили РИА Новости в концертном комплексе. РИА Новости, 20.10.2025
владивосток
владивосток, григорий лепс, культура
Шоубиз, Владивосток, Григорий Лепс, Культура
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Концертная площадка "Фетисов Арена" во Владивостоке не получала жалоб от зрителей концерта певца Григория Лепса, сообщили РИА Новости в концертном комплексе.
"Жалоб не поступало, обращений (о возврате денег – ред.) тоже", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что пока не было случаев, когда зрители после концертов просили вернуть деньги - все же услуга была оказана.
Жительница Владивостока, посетившая концерт, рассказала РИА Новости, что Лепс вышел на сцену "в своём репертуаре" и неоднократно выражался нецензурно.
"Я не считаю это чем-то негативным, так как для артиста такая манера поведения обыденная, на многих концертах он себя так ведет", - рассказала собеседница агентства.
Другая зрительница добавила, что, Лепс курил на сцене и, действительно, много ругался матом.
"Хорошо, что не подрался ни с кем... Но концерт мне понравился", - отметила она.
"Он точно не был пьян - не шатался, хорошо пел, попадал в такт. Концерт шел 2,5 часа, звук был отличным", - добавил агентству другой зритель.
Еще один поклонник Лепса, посетивший его концерт, рассказал РИА Новости, что артист не был пьян, он изображал это и матерился "для шоу".
Шоубиз
 
 
