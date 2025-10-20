https://ria.ru/20251020/leps-2049320909.html
Организаторы концерта Лепса во Владивостоке не получали жалоб от зрителей
Организаторы концерта Лепса во Владивостоке не получали жалоб от зрителей
Концертная площадка "Фетисов Арена" во Владивостоке не получала жалоб от зрителей концерта певца Григория Лепса, сообщили РИА Новости в концертном комплексе. РИА Новости, 20.10.2025
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Концертная площадка "Фетисов Арена" во Владивостоке не получала жалоб от зрителей концерта певца Григория Лепса, сообщили РИА Новости в концертном комплексе.
"Жалоб не поступало, обращений (о возврате денег – ред.) тоже", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что пока не было случаев, когда зрители после концертов просили вернуть деньги - все же услуга была оказана.
Жительница Владивостока, посетившая концерт, рассказала РИА Новости, что Лепс вышел на сцену "в своём репертуаре" и неоднократно выражался нецензурно.
"Я не считаю это чем-то негативным, так как для артиста такая манера поведения обыденная, на многих концертах он себя так ведет", - рассказала собеседница агентства.
Другая зрительница добавила, что, Лепс курил на сцене и, действительно, много ругался матом.
"Хорошо, что не подрался ни с кем... Но концерт мне понравился", - отметила она.
"Он точно не был пьян - не шатался, хорошо пел, попадал в такт. Концерт шел 2,5 часа, звук был отличным", - добавил агентству другой зритель.
Еще один поклонник Лепса, посетивший его концерт, рассказал РИА Новости, что артист не был пьян, он изображал это и матерился "для шоу".