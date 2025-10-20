Рейтинг@Mail.ru
В Уссурийский заповедник в Приморье перевезли еще одного леопарда - РИА Новости, 20.10.2025
04:01 20.10.2025
В Уссурийский заповедник в Приморье перевезли еще одного леопарда
В Уссурийский заповедник в Приморье перевезли еще одного леопарда
Специалисты в рамках нового этапа транслокации редкого дальневосточного леопарда переместили в Уссурийский заповедник в Приморье еще одного самца, сообщает... РИА Новости, 20.10.2025
2025
В Уссурийский заповедник в Приморье перевезли еще одного леопарда

© Фото : Василий Солкин / WWF РоссииДальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : Василий Солкин / WWF России
Дальневосточный леопард. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Специалисты в рамках нового этапа транслокации редкого дальневосточного леопарда переместили в Уссурийский заповедник в Приморье еще одного самца, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда".
В конце мая 2023 года в Приморье состоялась первая в истории транслокация дальневосточных леопардов. Самца Leo 270M и самку Leo 284F переселили из "Земли леопарда" в Уссурийский заповедник. Позже к ним присоединился молодой Leo 260M, почти год находившийся на реабилитации. Перед выпуском на них надели спутниковые ошейники, чтобы отслеживать перемещения. Ранее в октябре в заповедник перевезли молодых самца и самку в возрасте около 2,5 и 1,5 лет соответственно. Долгосрочная цель таких переселений - создание новой популяции численностью от 25 особей в Уссурийском заповеднике и на соседних территориях.
Спасённый леопард Leo 260M обосновался в самой восточной точке ареала - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Первый дальневосточный леопард дошел до восточной точки ареала
9 сентября, 04:19
"Новый этап программы переселения дальневосточных леопардов успешно продолжается: специалисты перевезли уже третьего в этом сезоне дикого хищника в Уссурийский заповедник из национального парка "Земля леопарда". Новым участником проекта стал самец под номером Leo 285M", - говорится в сообщении.
Это взрослый хищник в возрасте около пяти лет. После ветеринарного осмотра леопард был выпущен в дикую природу, чувствует он себя хорошо.
Перемещают кошек по "мягкой технологии", чтобы минимизировать стресс: животных помещают в специальные адаптационные вольеры, где они постепенно привыкают к новой среде, а затем самостоятельно покидают укрытие без вмешательства человека.
Наблюдение за переселенным леопардами ведется с помощью спутниковых ошейников и фотомониторинга.
Помимо переселенных леопардов в Уссурийском заповеднике также фиксируется самец по имени Казанова, который добрался в туда из нацпарка "Земля леопарда" на юге Приморья самостоятельно.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. На российских охраняемых территориях в дикой природе численность вида превышает 120 взрослых особей.
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
В Приморье сняли на видео леопарда-долгожителя
2 января, 02:37
 
