В Уссурийский заповедник в Приморье перевезли еще одного леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Специалисты в рамках нового этапа транслокации редкого дальневосточного леопарда переместили в Уссурийский заповедник в Приморье еще одного самца, сообщает дирекция заповедников Специалисты в рамках нового этапа транслокации редкого дальневосточного леопарда переместили в Уссурийский заповедник в Приморье еще одного самца, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда"

В конце мая 2023 года в Приморье состоялась первая в истории транслокация дальневосточных леопардов. Самца Leo 270M и самку Leo 284F переселили из "Земли леопарда" в Уссурийский заповедник. Позже к ним присоединился молодой Leo 260M, почти год находившийся на реабилитации. Перед выпуском на них надели спутниковые ошейники, чтобы отслеживать перемещения. Ранее в октябре в заповедник перевезли молодых самца и самку в возрасте около 2,5 и 1,5 лет соответственно. Долгосрочная цель таких переселений - создание новой популяции численностью от 25 особей в Уссурийском заповеднике и на соседних территориях.

"Новый этап программы переселения дальневосточных леопардов успешно продолжается: специалисты перевезли уже третьего в этом сезоне дикого хищника в Уссурийский заповедник из национального парка "Земля леопарда". Новым участником проекта стал самец под номером Leo 285M", - говорится в сообщении.

Это взрослый хищник в возрасте около пяти лет. После ветеринарного осмотра леопард был выпущен в дикую природу, чувствует он себя хорошо.

Перемещают кошек по "мягкой технологии", чтобы минимизировать стресс: животных помещают в специальные адаптационные вольеры, где они постепенно привыкают к новой среде, а затем самостоятельно покидают укрытие без вмешательства человека.

Наблюдение за переселенным леопардами ведется с помощью спутниковых ошейников и фотомониторинга.

Помимо переселенных леопардов в Уссурийском заповеднике также фиксируется самец по имени Казанова, который добрался в туда из нацпарка "Земля леопарда" на юге Приморья самостоятельно.