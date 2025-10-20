Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе завели дело после избиения воспитанницы детдома
10:44 20.10.2025 (обновлено: 11:46 20.10.2025)
В Кузбассе завели дело после избиения воспитанницы детдома
В Кузбассе завели дело после избиения воспитанницы детдома - РИА Новости, 20.10.2025
В Кузбассе завели дело после избиения воспитанницы детдома
Дело о халатности завели на сотрудников детдома в Кузбассе после избиения воспитанницы ее сверстницей, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 20.10.2025
В Кузбассе завели дело после избиения воспитанницы детдома

Дело о халатности завели в Кузбассе после избиения девочки в детдоме

КЕМЕРОВО, 20 окт – РИА Новости. Дело о халатности завели на сотрудников детдома в Кузбассе после избиения воспитанницы ее сверстницей, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Ранее в местных Telegram-каналах распространилось видео, на котором запечатлено, как одна девочка избивает другую, которую удерживает парень. На кадрах девочка бьет сверстницу по лицу и несколько раз кулаками в живот. Свои действия она сопровождает вопросом о том, почему избиваемая ею девочка разрушает чужие отношения. По данным подписчиков, инцидент произошел кемеровском детском доме "Доверие".
"В социальных медиа получила распространение видеозапись, на которой запечатлено, как воспитанники детского дома применяют физическое насилие к сверстнице. Все участники инцидента установлены. По данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление подробных обстоятельств произошедшего", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что правовая оценка действиям несовершеннолетних также будет дана в ходе следствия.
