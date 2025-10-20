В Кузбассе завели дело после избиения воспитанницы детдома

КЕМЕРОВО, 20 окт – РИА Новости. Дело о халатности завели на сотрудников детдома в Кузбассе после избиения воспитанницы ее сверстницей, сообщает пресс-служба СУСК по региону.

Ранее в местных Telegram-каналах распространилось видео, на котором запечатлено, как одна девочка избивает другую, которую удерживает парень. На кадрах девочка бьет сверстницу по лицу и несколько раз кулаками в живот. Свои действия она сопровождает вопросом о том, почему избиваемая ею девочка разрушает чужие отношения. По данным подписчиков, инцидент произошел кемеровском детском доме "Доверие".