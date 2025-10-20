Глава СПЧ призвал запретить движение курьерского транспорта по тротуарам

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал запретить движение курьерского транспорта по тротуарам из-за частых столкновений с пешеходами.

"Если транспортное средство имеет сиденье и мотор, то оно должно квалифицироваться как мопед или мотоцикл. Движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено, а для управления ими необходимо иметь государственные регистрационные знаки и водительское удостоверение категории "А" или "М". Это позволит осуществлять контроль за соблюдением ПДД курьерским транспортом при помощи дорожных камер", - говорится в письме Фадеева вице-премьеру РФ Виталию Савельеву , текст которого опубликован в Telegram-канале СПЧ.

Глава СПЧ подчеркнул, что исключением в запрете передвижения по тротуарам должны быть только моторизованные инвалидные коляски.