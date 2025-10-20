Рейтинг@Mail.ru
Глава СПЧ призвал запретить движение курьерского транспорта по тротуарам - РИА Новости, 20.10.2025
17:08 20.10.2025
Глава СПЧ призвал запретить движение курьерского транспорта по тротуарам
Глава СПЧ призвал запретить движение курьерского транспорта по тротуарам - РИА Новости, 20.10.2025
Глава СПЧ призвал запретить движение курьерского транспорта по тротуарам
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал запретить движение курьерского транспорта РИА Новости, 20.10.2025
общество, россия, валерий фадеев
Общество, Россия, Валерий Фадеев
Глава СПЧ призвал запретить движение курьерского транспорта по тротуарам

Глава СПЧ Фадеев призвал запретить движение курьерского транспорта по тротуарам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКурьер
Курьер - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Курьер. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал запретить движение курьерского транспорта по тротуарам из-за частых столкновений с пешеходами.
"Если транспортное средство имеет сиденье и мотор, то оно должно квалифицироваться как мопед или мотоцикл. Движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено, а для управления ими необходимо иметь государственные регистрационные знаки и водительское удостоверение категории "А" или "М". Это позволит осуществлять контроль за соблюдением ПДД курьерским транспортом при помощи дорожных камер", - говорится в письме Фадеева вице-премьеру РФ Виталию Савельеву, текст которого опубликован в Telegram-канале СПЧ.
Глава СПЧ подчеркнул, что исключением в запрете передвижения по тротуарам должны быть только моторизованные инвалидные коляски.
"Предлагаемые изменения должны быть обеспечены нормами административной ответственности за управление мопедами без водительского удостоверения, без постановки на учет и так далее", - добавил он.
Советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Глава СПЧ прокомментировал фетву об ограничениях в работе курьеров
8 октября, 14:14
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
