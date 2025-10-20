https://ria.ru/20251020/kurery-2049426098.html
Глава СПЧ призвал запретить движение курьерского транспорта по тротуарам
Глава СПЧ призвал запретить движение курьерского транспорта по тротуарам - РИА Новости, 20.10.2025
Глава СПЧ призвал запретить движение курьерского транспорта по тротуарам
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал запретить движение курьерского транспорта РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T17:08:00+03:00
2025-10-20T17:08:00+03:00
2025-10-20T17:08:00+03:00
общество
россия
валерий фадеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789681968_0:230:3089:1968_1920x0_80_0_0_c5c9d55b7e176e08cc4c167de71b0c6e.jpg
https://ria.ru/20251008/fadeev-2047060058.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789681968_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e8d892cd5b8c82c146986174b782f7e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валерий фадеев
Общество, Россия, Валерий Фадеев
Глава СПЧ призвал запретить движение курьерского транспорта по тротуарам
Глава СПЧ Фадеев призвал запретить движение курьерского транспорта по тротуарам
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал запретить движение курьерского транспорта по тротуарам из-за частых столкновений с пешеходами.
"Если транспортное средство имеет сиденье и мотор, то оно должно квалифицироваться как мопед или мотоцикл. Движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено, а для управления ими необходимо иметь государственные регистрационные знаки и водительское удостоверение категории "А" или "М". Это позволит осуществлять контроль за соблюдением ПДД курьерским транспортом при помощи дорожных камер", - говорится в письме Фадеева
вице-премьеру РФ Виталию Савельеву
, текст которого опубликован в Telegram-канале
СПЧ.
Глава СПЧ подчеркнул, что исключением в запрете передвижения по тротуарам должны быть только моторизованные инвалидные коляски.
"Предлагаемые изменения должны быть обеспечены нормами административной ответственности за управление мопедами без водительского удостоверения, без постановки на учет и так далее", - добавил он.