https://ria.ru/20251020/krym-2049325427.html
В Крыму увеличили суточный лимит по продаже бензина
В Крыму увеличили суточный лимит по продаже бензина - РИА Новости, 20.10.2025
В Крыму увеличили суточный лимит по продаже бензина
Суточный лимит по продаже бензина увеличен в Крыму до 30 литров, реализация топлива осуществляется на 130 автозаправочных станциях, сообщил глава крымского... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T12:11:00+03:00
2025-10-20T12:11:00+03:00
2025-10-20T12:12:00+03:00
республика крым
севастополь
россия
юрий гоцанюк
сергей цивилев
аи-92
аи-95
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808344572_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_9a0c4976468ad895d3ca568ad4efc40e.jpg
https://ria.ru/20251017/novak-2048889771.html
https://ria.ru/20251015/putin-2048486228.html
республика крым
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808344572_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_e8acc4f9c2ee65f15b77060c24966a2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, севастополь, россия, юрий гоцанюк, сергей цивилев, аи-92, аи-95
Республика Крым, Севастополь, Россия, Юрий Гоцанюк, Сергей Цивилев, АИ-92, АИ-95
В Крыму увеличили суточный лимит по продаже бензина
В Крыму суточный лимит по продаже бензина увеличили до 30 литров
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Суточный лимит по продаже бензина увеличен в Крыму до 30 литров, реализация топлива осуществляется на 130 автозаправочных станциях, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
"Увеличен суточный лимит отпуска топлива — теперь он составляет 30 литров на машину", - написал Гоцанюк
в своем Telegram
-канале.
Кроме того, по его словам, также увеличено число заправок, на которых топливо имеется в свободной продаже. В частности, если 19 октября таких АЗС было 93, то с 20 октября – 130.
"Свободная реализация топлива осуществляется на 130 автозаправочных станциях Республики Крым", - подчеркнул Гоцанюк.
Ограничения на продажу топлива ввели в Крыму
с 1 октября, в одни руки отпускалось не более 20 литров. При этом топливо появляется в продаже не на всех АЗС Крыма. Аксенов ранее сообщил, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки А
И-92 – не выше 70 рублей за литр, за А
И-95 – не выше 76 рублей за литр. В Севастополе
также снизили цены на бензин, 2 октября предельная стоимость литра АИ-95 стала 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей. Лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров.
Первого октября министр топлива и энергетики России Сергей Цивилев
обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.