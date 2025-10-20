В Крыму увеличили суточный лимит по продаже бензина

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Суточный лимит по продаже бензина увеличен в Крыму до 30 литров, реализация топлива осуществляется на 130 автозаправочных станциях, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.

Кроме того, по его словам, также увеличено число заправок, на которых топливо имеется в свободной продаже. В частности, если 19 октября таких АЗС было 93, то с 20 октября – 130.