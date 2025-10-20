https://ria.ru/20251020/kreml-2049339779.html
Песков ответил на заявления о возможной заморозке конфликта на Украине
Песков ответил на заявления о возможной заморозке конфликта на Украине - РИА Новости, 20.10.2025
Песков ответил на заявления о возможной заморозке конфликта на Украине
Тема возможности заморозки конфликта РФ и Украины неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе контактов России и США, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 20.10.2025
Песков ответил на заявления о возможной заморозке конфликта на Украине
Песков: вопрос заморозки конфликта РФ и Украины поднимался неоднократно