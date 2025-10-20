Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на заявления о возможной заморозке конфликта на Украине
13:01 20.10.2025 (обновлено: 13:16 20.10.2025)
Песков ответил на заявления о возможной заморозке конфликта на Украине
Тема возможности заморозки конфликта РФ и Украины неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе контактов России и США, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T13:01:00+03:00
2025-10-20T13:16:00+03:00
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Тема возможности заморозки конфликта РФ и Украины неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе контактов России и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее пул журналистов Белого дома сообщал, что президент США Дональд Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже".
"Это газетное сообщение. В целом, разных много было заявлений на этот счет. Эта тема, она неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе контактов российско-американских", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения зарубежных СМИ.
Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Глава МИД Нидерландов призвал ЕС организовать переговоры России и Украины
