В Костроме проверят видео с вооруженными подростками - РИА Новости, 20.10.2025
11:30 20.10.2025
В Костроме проверят видео с вооруженными подростками
происшествия
кострома
костромская область
кострома
костромская область
происшествия, кострома, костромская область, венеция
Происшествия, Кострома, Костромская область, Венеция
© Кострома 112Кадр видео, на котором подростки заставляют сверстника извиняться, угрожая ему пистолетом
© Кострома 112
Кадр видео, на котором подростки заставляют сверстника извиняться, угрожая ему пистолетом
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Проверку проводят в Костроме после публикации в соцсетях видео, на котором подростки заставляют сверстника извиняться, угрожая ему пистолетом, сообщила прокуратура Костромской области.
"Организована проверка по публикации видео с конфликтом между подростками в микрорайоне Венеция в Костроме. В распространенном видео запечатлены угрозы причинения насилия между подростками, причем на кадрах подростки с нецензурной лексикой заставляют просить несовершеннолетнего прощения, угрожая при этом ему оружием", - говорится в сообщении.
Сообщается, что прокуратура города Костромы проверит опубликованную информацию, установит все обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Кроме того, по данному факту органами полиции организовано проведение уголовно-процессуальной проверки, ход и ее результаты на контроле в прокуратуре, отмечается в сообщении.
СУСК по Костромской области тоже сообщило о проведении проверки – по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Кадр видео с танцующими подростками у памятника Скорбящей матери в поселке Ильинское-Хованское - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Ивановской области проверят видео с танцем у памятника "Скорбящей матери"
