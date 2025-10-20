В Костроме проверят видео с вооруженными подростками

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Проверку проводят в Костроме после публикации в соцсетях видео, на котором подростки заставляют сверстника извиняться, угрожая ему пистолетом, сообщила прокуратура Костромской области.

"Организована проверка по публикации видео с конфликтом между подростками в микрорайоне Венеция в Костроме. В распространенном видео запечатлены угрозы причинения насилия между подростками, причем на кадрах подростки с нецензурной лексикой заставляют просить несовершеннолетнего прощения, угрожая при этом ему оружием", - говорится в сообщении.

Сообщается, что прокуратура города Костромы проверит опубликованную информацию, установит все обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Кроме того, по данному факту органами полиции организовано проведение уголовно-процессуальной проверки, ход и ее результаты на контроле в прокуратуре, отмечается в сообщении.