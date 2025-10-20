https://ria.ru/20251020/koreja-2049270162.html
Южная Корея увеличила импорт топливной древесины из России
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Южная Корея увеличила в сентябре импорт топливной древесины из России до максимальных значений с декабря 2023 года, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Всего Южная Корея
в сентябре импортировала из России
древесины и изделий из нее на чуть более чем 25 миллионов долларов. Это стало максимумом за год. Прирост поставок в месячном выражении составил 13%, а в годовом они сократились на 5%.
При этом больше всего приобреталась топливная древесина - на максимальные с декабря 2023 года 9,2 миллиона долларов. За месяц прирост поставок составил 5%, а вот за год - 1,8 раза.
Также Южная Корея в сентябре закупала российскую фанеру - на 8,2 миллиона долларов, распиленные лесоматериалы - на 7,3 миллиона и тонкие деревянные листы - на 327 тысяч. Импорт фанеры за год упал на треть, лесоматериалов - на 13%, а листов - в 2,4 раза.
Среди тех экономик, которые в сентябре продавали древесину Южной Корее Россия заняла четвертое место. Кроме нее в топ-5 расположились Вьетнам
(43,8 миллиона долларов), Индонезия
(38,4 миллиона), Китай
(37,1 миллиона) и Канада
(17,5 миллиона).