Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея увеличила импорт топливной древесины из России - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 20.10.2025 (обновлено: 05:01 20.10.2025)
https://ria.ru/20251020/koreja-2049270162.html
Южная Корея увеличила импорт топливной древесины из России
Южная Корея увеличила импорт топливной древесины из России - РИА Новости, 20.10.2025
Южная Корея увеличила импорт топливной древесины из России
Южная Корея увеличила в сентябре импорт топливной древесины из России до максимальных значений с декабря 2023 года, подсчитало РИА Новости по данным... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T04:09:00+03:00
2025-10-20T05:01:00+03:00
южная корея
россия
вьетнам
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577028870_0:80:1500:924_1920x0_80_0_0_a6d036ec9682799ce870064a1c8cc425.jpg
https://ria.ru/20251019/import--2049185303.html
https://ria.ru/20250422/rossija-2012787600.html
южная корея
россия
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577028870_82:0:1419:1003_1920x0_80_0_0_b0a2213ab8613e5dd5243efa61a96bb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южная корея, россия, вьетнам, экономика
Южная Корея, Россия, Вьетнам, Экономика
Южная Корея увеличила импорт топливной древесины из России

Россия нарастила поставки топливной древесины в Южную Корею до максимума

© РИА Новости / Илья НаймушинСклад древесины
Склад древесины - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Склад древесины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Южная Корея увеличила в сентябре импорт топливной древесины из России до максимальных значений с декабря 2023 года, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Всего Южная Корея в сентябре импортировала из России древесины и изделий из нее на чуть более чем 25 миллионов долларов. Это стало максимумом за год. Прирост поставок в месячном выражении составил 13%, а в годовом они сократились на 5%.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Южная Корея нарастила импорт пшеницы и кукурузы из России
19 октября, 10:09
При этом больше всего приобреталась топливная древесина - на максимальные с декабря 2023 года 9,2 миллиона долларов. За месяц прирост поставок составил 5%, а вот за год - 1,8 раза.
Также Южная Корея в сентябре закупала российскую фанеру - на 8,2 миллиона долларов, распиленные лесоматериалы - на 7,3 миллиона и тонкие деревянные листы - на 327 тысяч. Импорт фанеры за год упал на треть, лесоматериалов - на 13%, а листов - в 2,4 раза.
Среди тех экономик, которые в сентябре продавали древесину Южной Корее Россия заняла четвертое место. Кроме нее в топ-5 расположились Вьетнам (43,8 миллиона долларов), Индонезия (38,4 миллиона), Китай (37,1 миллиона) и Канада (17,5 миллиона).
Мужчина несет картонные коробки - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Россия нарастила импорт бумаги из Южной Кореи
22 апреля, 16:50
 
Южная КореяРоссияВьетнамЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала