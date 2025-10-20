Более 2 тысяч участников собрала конференция "День Бренда 2025"

МОСКВА, 20 окт - пресс-служба AdIndex. Конференция рекламной индустрии "День Бренда" прошла в Москве 10 октября. Площадка собрала более 2 тысяч участников: представителей агентств, медиа, брендов и технологических компаний.

Эксперты рекламных экосистем, агентств и брендов обсудили, как меняется рынок, потребитель и стратегии коммуникаций. В центре дискуссии — внимание аудитории, возможности роста для брендов и бизнеса.

Конференция включала шесть параллельных секций, в которых выступили более 200 спикеров.

Пленарную сессию ""День Бренда": смотрим в будущее" открыла вице-президент по развитию OMD OM Group Ольга Барская. По словам эксперта, рынок продолжает расти, но остается под давлением медиаинфляции. Рост индустрии в 2025 году обеспечит сегмент eRetail, который увеличится на 50%. Однако сдерживающим фактором остается инфляция.

Барская подчеркнула, что при планировании кампаний ключевыми становятся не только охваты и цена, но и внимание аудитории — с учетом фрода и визуализируемости контента. При этом CAC (Customer Acquisition Cost — стоимость привлечения клиента) становится решающей метрикой для бизнеса, особенно в контексте смены поколений.

Президент Media Instinct Group Алексей Бахтеров рассказал, что большую часть доходов российского медийного рынка — около 80% — сегодня концентрируют пять игроков: "Яндекс", RWB Media, НРА, Ozon и VK. Совокупный объем их выручки достигает 1,6 триллиона из 2 триллионов рублей общего рынка. Лидером остается "Яндекс" (500 миллиардов рублей), за ним следуют RWB Media (450 миллиардов рублей), НРА (300 миллиардов рублей), Ozon (250 миллиардов рублей) и VK (100 миллиардов рублей). Основным трендом становится рост новых брендов, активно использующих диджитал, наружную рекламу и ТВ.

Директор направления "Сервисы" "Яндекс Рекламы" Елена Чичина отметила, что инвестиции в инновационные рекламные форматы за последний период выросли на 83% и достигли объема в 693 миллиарда рублей. При этом рынок трансформируется от модели рекламодателя и селлера к модели потребителя.

Также эксперт заявила, что сейчас нет дефицита инвентаря. Сегодня рекламодатель хочет покупать не охват, а результат.

Управляющий партнер SkyAlliance Василий Туровец отметил, что главный тренд 2025 года — объединение усилий брендов. Вместо конкуренции за долю рынка компании все чаще выбирают маркетинговые и медийные коллаборации, которые позволяют усиливать внимание аудитории и объединять бюджеты. По данным эксперта, рынок крупных ТВ-рекламодателей перестал расширяться: в топ-20 2025 года вошли те же игроки, что и в 2024-м, а большинство из них сохраняют позиции с 2023 года.

На фоне снижения вовлеченности зрителей лишь 7% россиян считают рекламу полезной, а каждый третий предпочитает контент без рекламы.

Директор "Авито Рекламы" Яков Пейсахзон рассказал о поведении пользователей. Новый тренд — ночной шопинг. E-com-покупки стали новым дофамином. По его данным, 89% транзакций совершается через топ-5 e-commerce площадок, а 40% сделок на "Авито" происходят по рекомендациям в ленте.

Генеральный директор MTC Ads Елена Мельникова отметила, что рынок рекламы вступил в новую фазу развития — без иллюзий бурного роста, но с открытыми возможностями для трансформации.

По ее словам, индустрия столкнулась с новой реальностью — изменением потребительского поведения и структуры инвентаря. Мельникова подчеркнула, что влияние лидеров мнений становится более точечным — все большую роль играют микроинфлюенсеры и локальные создатели контента. Растущие сегменты — ретейл-медиа и e-commerce, которые продолжают укреплять позиции и использовать рекомендательные системы.

Директор по работе с клиентами и агентствами VK Татьяна Кащенко говорила о пользовательском опыте, который становится решающим конкурентным преимуществом. Современный потребитель принимает до 35 тысяч решений в день. Чтобы не потеряться в этом потоке, бренды должны становиться первым выбором — теми, к кому обращаются без раздумий.

Она подчеркнула, что 85% клиентов с большей вероятностью совершают покупку после офлайн-взаимодействия с брендом, а 91% делится этим опытом в соцсетях. VK делает ставку на новые форматы, интегрирующие контент и покупки.

На конференции "День Бренда" прозвучало множество идей и практических инсайтов от лидеров рекламного рынка. Все полезные материалы события собраны в спецпроекте.