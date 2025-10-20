Молдавские коммунисты хотят создать Единую оппозиционную коалицию

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото

КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) намерена запустить создание Единой оппозиционной коалиции, к которой могут присоединиться все политсилы, выступающие в защиту национальных интересов, сообщила пресс-служба Компартии.

Ранее Компартия сообщила, что не видит необходимости в сохранении избирательного Патриотического блока после выборов. Коммунисты намерены сформировать отдельную фракцию в парламенте.

"ПКРМ считает необходимым взять на себя роль ядра для объединения политического класса и всего общества на принципах патриотизма, защиты национальных интересов и укрепления суверенитета Молдавии . В этой связи партия инициирует изучение возможности создания в ближайшем будущем широкомасштабной Патриотической Коалиции, открытой для участия всех политических сил, общественных организаций, разделяющих эти базовые ценности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Компартии.

Центральный комитет ПКРМ поставил перед собой задачу "способствовать организационному и идеологическому перевооружению" оппозиции, чтобы показать лучшие результаты на следующих выборах.

"Пленум ЦК ПКРМ постановил, поручить фракции ПКРМ в Парламенте Республики Молдова инициировать создание Единой оппозиционной коалиции против злоупотребления власти, а также в целях защиты Конституции и интересов граждан Республики Молдова", - подчеркивается в заявлении.

По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе , тогда как оппозиция победила внутри страны.