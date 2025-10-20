Рейтинг@Mail.ru
Молдавские коммунисты хотят создать Единую оппозиционную коалицию - РИА Новости, 20.10.2025
09:22 20.10.2025
Молдавские коммунисты хотят создать Единую оппозиционную коалицию
Молдавские коммунисты хотят создать Единую оппозиционную коалицию - РИА Новости, 20.10.2025
Молдавские коммунисты хотят создать Единую оппозиционную коалицию
Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) намерена запустить создание Единой оппозиционной коалиции, к которой могут присоединиться все политсилы,... РИА Новости, 20.10.2025
майя санду
2025
в мире, молдавия, россия, европа, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Майя Санду
Молдавские коммунисты хотят создать Единую оппозиционную коалицию

Партия коммунистов хочет создать Единую оппозиционную коалицию в Молдавии

КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) намерена запустить создание Единой оппозиционной коалиции, к которой могут присоединиться все политсилы, выступающие в защиту национальных интересов, сообщила пресс-служба Компартии.
Ранее Компартия сообщила, что не видит необходимости в сохранении избирательного Патриотического блока после выборов. Коммунисты намерены сформировать отдельную фракцию в парламенте.
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Молдавии назвали кандидата на пост премьера ставленником Макрона
18 октября, 21:19
"ПКРМ считает необходимым взять на себя роль ядра для объединения политического класса и всего общества на принципах патриотизма, защиты национальных интересов и укрепления суверенитета Молдавии. В этой связи партия инициирует изучение возможности создания в ближайшем будущем широкомасштабной Патриотической Коалиции, открытой для участия всех политических сил, общественных организаций, разделяющих эти базовые ценности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Компартии.
Центральный комитет ПКРМ поставил перед собой задачу "способствовать организационному и идеологическому перевооружению" оппозиции, чтобы показать лучшие результаты на следующих выборах.
"Пленум ЦК ПКРМ постановил, поручить фракции ПКРМ в Парламенте Республики Молдова инициировать создание Единой оппозиционной коалиции против злоупотребления власти, а также в целях защиты Конституции и интересов граждан Республики Молдова", - подчеркивается в заявлении.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны.
В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Партия в Молдавии обвинила Санду в нарушении конституции
17 октября, 16:20
 
В мире Молдавия Россия Европа Майя Санду
 
 
