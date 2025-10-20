Россиянам назвали лучшее время для наблюдения за метеорным потоком Ориониды

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Метеорный поток Ориониды достигнет пика 21 октября, в этом году для его наблюдения будут идеальные условия, сообщил крымский астроном Александр Якушечкин.

"Двадцать первого октября в 15:26 по московскому времени состоится октябрьское новолуние. Этот период идеально подходит для астрономических наблюдений. Ночь на 21 октября — максимум метеорного потока Ориониды — по названию созвездия, в котором находится радиант потока — Орион", — рассказал он.

Как пояснил астроном, прародительница Орионид — комета Галлея. Орбита метеорного роя такова, что Земля пересекает ее дважды в год: в мае, когда появляются Майские Аквариды, и в октябре, когда появляются Ориониды.

Частицы Орионид врезаются в атмосферу Земли на огромной скорости — около 66 километров в секунду, или 216 тысяч километров в час. Из-за этого метеоры очень яркие и часто оставляют следы. Обычно их немного — от 10 до 25 в час, но бывают и всплески. Например, с 2006 по 2009 год их количество доходило до 40-70 в час, рассказал Якушечкин.

Ученые предполагают, что такая изменчивость активности Орионид связана с древностью самого метеорного роя. Земля, проходя через него, пересекает отдельные "волокна" — следы прошлых витков кометы Галлея. Именно эти "нитки плотности" потока и вызывают столь неравномерную активность Орионид.

Почти одновременно с Орионидами действует еще один малоинтенсивный и слабоизученный метеорный поток — Эпсилон-Геминиды. Его радиант находится у звезды Эпсилон в созвездии Близнецов. Пик активности приходится примерно на 18-20 октября. Скорость вхождения его метеоров в атмосферу Земли также высока — около 70 километров в секунду, но частота невелика, порядка двух-трех метеоров в час.