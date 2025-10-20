Рейтинг@Mail.ru
Россиянам назвали лучшее время для наблюдения за метеорным потоком Ориониды
Наука
 
09:04 20.10.2025 (обновлено: 14:11 20.10.2025)
Россиянам назвали лучшее время для наблюдения за метеорным потоком Ориониды
Россиянам назвали лучшее время для наблюдения за метеорным потоком Ориониды - РИА Новости, 20.10.2025
Россиянам назвали лучшее время для наблюдения за метеорным потоком Ориониды
Метеорный поток Ориониды достигнет пика 21 октября, в этом году для его наблюдения будут идеальные условия, сообщил крымский астроном Александр Якушечкин. РИА Новости, 20.10.2025
земля
луна
земля, луна, александр якушечкин, астрономия
Наука, Земля, Луна, Александр Якушечкин, Астрономия
Россиянам назвали лучшее время для наблюдения за метеорным потоком Ориониды

Звездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Fotolia / Vchalup
Звездное небо. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Метеорный поток Ориониды достигнет пика 21 октября, в этом году для его наблюдения будут идеальные условия, сообщил крымский астроном Александр Якушечкин.
"Двадцать первого октября в 15:26 по московскому времени состоится октябрьское новолуние. Этот период идеально подходит для астрономических наблюдений. Ночь на 21 октября — максимум метеорного потока Ориониды — по названию созвездия, в котором находится радиант потока — Орион", — рассказал он.
Как пояснил астроном, прародительница Орионид — комета Галлея. Орбита метеорного роя такова, что Земля пересекает ее дважды в год: в мае, когда появляются Майские Аквариды, и в октябре, когда появляются Ориониды.
Частицы Орионид врезаются в атмосферу Земли на огромной скорости — около 66 километров в секунду, или 216 тысяч километров в час. Из-за этого метеоры очень яркие и часто оставляют следы. Обычно их немного — от 10 до 25 в час, но бывают и всплески. Например, с 2006 по 2009 год их количество доходило до 40-70 в час, рассказал Якушечкин.
Ученые предполагают, что такая изменчивость активности Орионид связана с древностью самого метеорного роя. Земля, проходя через него, пересекает отдельные "волокна" — следы прошлых витков кометы Галлея. Именно эти "нитки плотности" потока и вызывают столь неравномерную активность Орионид.
Почти одновременно с Орионидами действует еще один малоинтенсивный и слабоизученный метеорный поток — Эпсилон-Геминиды. Его радиант находится у звезды Эпсилон в созвездии Близнецов. Пик активности приходится примерно на 18-20 октября. Скорость вхождения его метеоров в атмосферу Земли также высока — около 70 километров в секунду, но частота невелика, порядка двух-трех метеоров в час.
Кроме того, в это новолуние можно увидеть комету C/2025 A6 Lemmon, которая максимально сблизится с Землей 21 октября.
НаукаЗемляЛунаАлександр ЯкушечкинАстрономия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
