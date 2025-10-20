Рейтинг@Mail.ru
Колумбия отозвала посла в США для консультаций - РИА Новости, 20.10.2025
16:03 20.10.2025
Колумбия отозвала посла в США для консультаций
Колумбия отозвала посла в США для консультаций, сообщил МИД этой южноамериканской страны в соцсети Х. РИА Новости, 20.10.2025
Флаг Колумбии
Флаг Колумбии. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Колумбия отозвала посла в США для консультаций, сообщил МИД этой южноамериканской страны в соцсети Х.
"Министр иностранных дел Роса Йоланда Вильявисенсио Мапи доводит до сведения общественности, что посол Колумбии в США Даниэль Гарсия-Пенья был отозван для консультаций с президентом Густаво Петро Уррего и уже находится в Боготе. В ближайшие часы правительство проинформирует о принятых решениях", - говорится в сообщении.
В последние недели США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Комментируя уничтожение ВС США одного из таких судов 16 сентября, президент Колумбии Густаво Петро заявил, что американцы совершили убийство и нарушили суверенитет Колумбии, атаковав рыболовецкий катер в ее водах. После этого президент США Дональда Трамп объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии со стороны США, а также потребовал от Петро немедленно остановить производство наркотиков в стране, иначе США "сделают это за него". Колумбийский лидер в свою очередь отверг обвинения американского лидера Дональда Трампа в причастности к наркобизнесу.
Протестующие в Колумбии атаковали посольство США
18 октября, 04:53
