В Китае ввели желтый уровень предупреждения из-за надвигающегося тайфуна

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Тайфун "Фэншэнь" надвигается на Китай, он станет уже 24-м за год, введен желтый уровень предупреждения, сообщает центральная метеорологическая служба Китая.

По данным китайских СМИ, из-за тайфуна "Фэншэнь" на Филиппинах пять человек погибли, трое получили сильные ранения и двое числятся пропавшими.

"Центральная метеорологическая служба Китая ввела желтый уровень предупреждения в связи с 24-м в этом году тайфуном "Фэншэнь", - отмечается в сообщении службы.

С понедельника по вторник ожидаются сильные порывы ветра 25-35 метров в секунду на островах Тайвань , Дунша (Пратас) и Сиша (Парасельские острова). Также прогнозируются сильные дожди в северной части города Фуцзянь , южной части провинций Цзянси Гуандун , а также в восточной части острова Хайнань . Уровень осадков в этих регионах составит от 100 до 250 миллиметров.

Метеорологическая служба просит все соответствующие районы приостановить масштабные мероприятия, а также провести все работы для предотвращения последствий тайфуна.