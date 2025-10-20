https://ria.ru/20251020/kitaj-2049440957.html
В Китае ввели желтый уровень предупреждения из-за надвигающегося тайфуна
В Китае ввели желтый уровень предупреждения из-за надвигающегося тайфуна - РИА Новости, 20.10.2025
В Китае ввели желтый уровень предупреждения из-за надвигающегося тайфуна
Тайфун "Фэншэнь" надвигается на Китай, он станет уже 24-м за год, введен желтый уровень предупреждения, сообщает центральная метеорологическая служба Китая. РИА Новости, 20.10.2025
В Китае ввели желтый уровень предупреждения из-за тайфуна "Фэншэнь"
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Тайфун "Фэншэнь" надвигается на Китай, он станет уже 24-м за год, введен желтый уровень предупреждения, сообщает центральная метеорологическая служба Китая.
По данным китайских СМИ, из-за тайфуна "Фэншэнь" на Филиппинах
пять человек погибли, трое получили сильные ранения и двое числятся пропавшими.
"Центральная метеорологическая служба Китая
ввела желтый уровень предупреждения в связи с 24-м в этом году тайфуном "Фэншэнь", - отмечается в сообщении службы.
С понедельника по вторник ожидаются сильные порывы ветра 25-35 метров в секунду на островах Тайвань
, Дунша (Пратас) и Сиша (Парасельские острова). Также прогнозируются сильные дожди в северной части города Фуцзянь
, южной части провинций Цзянси
и Гуандун
, а также в восточной части острова Хайнань
. Уровень осадков в этих регионах составит от 100 до 250 миллиметров.
Метеорологическая служба просит все соответствующие районы приостановить масштабные мероприятия, а также провести все работы для предотвращения последствий тайфуна.
В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, где наивысший уровень опасности обозначается красным цветом. За ним в порядке убывания следуют оранжевый, желтый и синий.