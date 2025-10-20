Китай резко сократил экспорт нефтепродуктов в США

Сентябрьские поставки составили 42,9 миллиона долларов, показав снижение как в месячном, так и в годовом выражении. За год они просели почти на четверть, тогда как за месяц отрицательная динамика была еще выше - снижение более чем вдвое. Столь же заметным падение было и в сентябре 2024 года к августу того же года.