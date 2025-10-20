https://ria.ru/20251020/kitaj-2049400910.html
Китай резко сократил экспорт нефтепродуктов в США
Китай резко сократил экспорт нефтепродуктов в США
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Китай в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократил экспорт нефтепродуктов в США на 46% - до 516,2 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.
Сентябрьские поставки составили 42,9 миллиона долларов, показав снижение как в месячном, так и в годовом выражении. За год они просели почти на четверть, тогда как за месяц отрицательная динамика была еще выше - снижение более чем вдвое. Столь же заметным падение было и в сентябре 2024 года к августу того же года.
США
занимают довольно скромную долю в китайском экспорте нефтепродуктов - в сентябре они потребили всего 1,3% зарубежных поставок. Традиционно в этом плане Китай
больше ориентирован на ближайших соседей по региону - более 40% экспорта в сентябре пришлось на Гонконг
и Сингапур
. А третье место среди крупнейших импортеров китайских нефтепродуктов заняла Либерия
, увеличившая импорт на ощутимые 36%.