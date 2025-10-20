Китай в сентябре сократил закупки мяса у России

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Китай в сентябре более чем на треть по сравнению с предыдущим месяцем сократил закупки мяса и субпродуктов домашней птицы у России, потратив на такой импорт 32,9 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику китайской таможни.

Согласно данным ведомства, это минимальное значение с сентября прошлого года. За неполный текущий год максимальные закупки со стороны Китая были зафиксированы как раз в августе - тогда на такой вид пищевых продуктов было потрачено 51,2 миллиона долларов.

Импорт свинины оказался примерно на уровне конца лета, показав незначительную просадку в 3%, до 11 миллионов долларов. При этом почти на четверть Китай сократил импорт мясных пищевых субпродуктов из говядины, свинины и прочих видов мяса, кроме птицы, - до 8,7 миллиона долларов.

Небольшую положительную динамику в сентябре показали поставки мяса крупного рогатого скота - к августу в денежном выражении они выросли на 8%, до 9,6 миллиона долларов.