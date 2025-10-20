https://ria.ru/20251020/kitaj-2049316779.html
Китай нарастил импорт российской пшеницы в 73 раза за месяц
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Китай в нынешнем сентябре потратил на российскую пшеницу максимальные с ноября прошлого года 1,293 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.
Сентябрьский импорт по сравнению с августовским вырос в 73 раза.
Кроме пшеницы, заметную динамику показали и некоторые другие зерновые культуры.
Так, импорт ячменя в Китай
из России
стабильно растет уже четвертый месяц, в сентябре объемы в денежном выражении выросли еще на треть - до 9,84 миллиона долларов. Отгрузки овса к августу подросли вдвое, до 3,267 миллиона долларов. Интерес к этому виду зерна Китай наращивает уже третий месяц подряд.
А импорт гречихи, напротив, уже второй месяц подряд снижается - сентябрьские отгрузки оказались на 44% ниже августовских, достигнув 2,189 миллиона долларов. Кроме того, четвертый месяц подряд Китай снижает закупки кукурузы в России, потратив на нее 7,509 миллиона долларов - но по сравнению с концом лета просадка была не столь заметной, всего 8%.
В целом за месяц Китай нарастил покупки зерна из России на 13,3% до 24,1 миллиона долларов, при этом в годовом выражении импорт сократился в полтора раза.