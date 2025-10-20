Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе началось новое заседание по делу Гуцул
15:57 20.10.2025
В Кишиневе началось новое заседание по делу Гуцул
В апелляционной палате Кишинева (АПК) началось очередное заседание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан
В апелляционной палате Кишинева началось заседание по делу Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. В апелляционной палате Кишинева (АПК) началось очередное заседание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан, передает корреспондент РИА Новости.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы. На прошлой неделе проходило рассмотрение апелляции адвокатов на приговор Гуцул и Попан.
Подключение по видеосвязи Евгении Гуцул и Светланы Попан в зале суда - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Адвокат рассказал о проблемах со здоровьем соратницы Гуцул
16 октября, 13:56
16 октября, 13:56
Обе подсудимые участвуют в заседании в режиме онлайн из следственного изолятора Кишинева, куда они временно помещены под стражу. В повестке слушания — выступление представителей прокуратуры, после чего суд намерен перейти к стадии рассмотрения представленных доказательств.
"Мы рассчитываем на объективное рассмотрение дела и соблюдение всех процессуальных норм", — сообщили журналистам адвокаты Гуцул и Попан.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Кишинев хочет убрать Гуцул, считает эксперт
16 октября, 12:35
16 октября, 12:35
 
