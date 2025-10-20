В Молдавии перенесли заседание по делу запрета АНО "Евразия"

КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева приняла решение о переносе на 14 ноября заседания по делу о признании экстремистской неправительственной организации "Евразия", заявил журналистам представитель Службы информации и безопасности Раду Фрижа.
Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии обратилась в суд с требованием признать экстремистской деятельность неправительственной ассоциации "Евразия". Гражданское дело по иску СИБ было зарегистрировано 25 июля в Апелляционной палате Центр, как следует из сведений, размещенных на портале судебных инстанций.
"Заседание было перенесено на 14 ноября. Были представлены новые материалы, с которыми стороны должны ознакомиться", - заявил Фрижа.
Межведомственный наблюдательный совет Молдавии под руководством премьера Дорина Речана в ноябре 2024 года принял решение присоединиться к санкциям США против АНО "Евразия". Совет пояснил, что принял данное решение с целью "обеспечения безопасности Молдавии и противодействия актам коррупции, принимая во внимание попытки по подрыву правового государства и попытки поставить под угрозу условия для проведения демократических, свободных и справедливых выборов со стороны физических и юридических лиц".
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.