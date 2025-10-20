В Молдавии перенесли заседание по делу запрета АНО "Евразия"

КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева приняла решение о переносе на 14 ноября заседания по делу о признании экстремистской неправительственной организации "Евразия", заявил журналистам представитель Службы информации и безопасности Раду Фрижа.