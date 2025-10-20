Рейтинг@Mail.ru
Сальдо заявил, что Киев превратил Херсон в источник пушечного мяса
20.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
Сальдо заявил, что Киев превратил Херсон в источник пушечного мяса
Сальдо заявил, что Киев превратил Херсон в источник пушечного мяса - РИА Новости, 20.10.2025
Сальдо заявил, что Киев превратил Херсон в источник пушечного мяса
Киевские власти хватают мужчин на улицах Херсона и после "сборного пункта" отправляют в район боевых действий, тем самым превратив город в источник пушечного... РИА Новости, 20.10.2025
Сальдо заявил, что Киев превратил Херсон в источник пушечного мяса

Сальдо: Киев превратил Херсон в источник пушечного мяса, там пропадают люди

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Киевские власти хватают мужчин на улицах Херсона и после "сборного пункта" отправляют в район боевых действий, тем самым превратив город в источник пушечного мяса, где пропадают люди, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"ТЦКшники-людоловы прочёсывают микрорайоны, что подальше от реки. На улицах Таврического, Шуменского, жилпосёлка мужчин хватают на улицах и увозят в сторону Музыковки. Там, в так называемом "сборном пункте", что больше похож на концлагерь, людей отправляют в районы боевых действий", - написал он в Telegram-канале.
Сальдо отметил, что родные пытаются их найти — спрашивают друг у друга, обходят инстанции, пишут в соцсети, но информации нет. По словам губернатора, официальные структуры не отвечают, списков нет, а число пропавших растёт.
"Лишь потом приходят сообщения и письма от пропавших уже с ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.). Или сразу похоронки. Поэтому мужчины в Херсоне попросту боятся выходить из дома. Оккупационная власть превратила город в источник пушечного мяса", - заключил Сальдо.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
