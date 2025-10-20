МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Киевские власти хватают мужчин на улицах Херсона и после "сборного пункта" отправляют в район боевых действий, тем самым превратив город в источник пушечного мяса, где пропадают люди, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо отметил, что родные пытаются их найти — спрашивают друг у друга, обходят инстанции, пишут в соцсети, но информации нет. По словам губернатора, официальные структуры не отвечают, списков нет, а число пропавших растёт.