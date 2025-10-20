В Киеве прошли обыски у родственников детектива НАБУ

В июле 2020 года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии эту формулу упразднили, но ущерб от нее составил порядка 39 миллиардов гривен (936,6 миллиона долларов), писали украинские СМИ. В марте 2023 года специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины направила в суд первый эпизод дела "Роттердам+" по обвинению шести человек в нанесении потребителям электроэнергии убытков на более 19 миллиардов гривен (456 миллионов долларов).