В Киеве прошли обыски у родственников детектива НАБУ

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски у родственников детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), который расследовал ряд резонансных дел, в частности скандальное угольное дело "Роттердам+", сообщает в понедельник НАБУ.
"Сегодня сотрудники СБУ провели обыски у родственников детектива Национального бюро, который расследовал ряд резонансных дел, в частности относительно злоупотреблений в сфере энергетики ("Роттердам+") и на предприятиях железнодорожной отрасли, в том числе и по подозрению в хищении средств на закупках трансформаторов экс-заместителем руководителя департамента СБУ, а также незаконное обогащение генерала и заместителя руководителя департамента СБУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
В 2016 году украинской Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), для расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию были заложены несуществующие расходы за транспортировку угля на Украину из порта в Роттердаме. Из-за этой формулы энергетическая компания ДТЭК, которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову, и компания "Центрэнерго" продавали электроэнергию дороже, так в период с 2018 по 2019 годы потребители переплатили 517 миллионов долларов.
В июле 2020 года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии эту формулу упразднили, но ущерб от нее составил порядка 39 миллиардов гривен (936,6 миллиона долларов), писали украинские СМИ. В марте 2023 года специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины направила в суд первый эпизод дела "Роттердам+" по обвинению шести человек в нанесении потребителям электроэнергии убытков на более 19 миллиардов гривен (456 миллионов долларов).