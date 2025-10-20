Украина не может просто так сдаться, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, комментируя заявления американского лидера Дональда Трампа о необходимости прекратить боевые действия по существующей линии боевого столкновения на Украине и обсуждать "обмен территориями", заявила, что Киев "не может просто так сдаться".
"Украинцы... не могут просто сдаться", - прокомментировала она заявления Трампа.
Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.
В апреле 2025 года Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" — это уже уступка для урегулирования конфликта. На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что "это зависит от территорий".
Зеленский перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске объявлял, что не пойдет на территориальные уступки. Но в конце августа он признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории.