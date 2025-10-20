Украина не может просто так сдаться, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, комментируя заявления американского лидера Дональда Трампа о необходимости прекратить боевые действия по существующей линии боевого столкновения на Украине и обсуждать "обмен территориями", заявила, что Киев "не может просто так сдаться".