В Киеве взорвался автомобиль
В Киеве взорвался автомобиль - РИА Новости, 20.10.2025
В Киеве взорвался автомобиль
Легковой автомобиль взорвался в понедельник утром в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.10.2025
киев
2025
В Киеве взорвался автомобиль
