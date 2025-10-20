Рейтинг@Mail.ru
В Киеве взорвался автомобиль
09:52 20.10.2025 (обновлено: 11:56 20.10.2025)
В Киеве взорвался автомобиль
Легковой автомобиль взорвался в понедельник утром в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.10.2025
в мире, киев, страна.ua, bmw ag, bmw 1
В мире, Киев, Страна.ua, BMW AG, BMW 1
© Фото : соцсетиЛегковой автомобиль взорвался в Киеве
Легковой автомобиль взорвался в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Фото : соцсети
Легковой автомобиль взорвался в Киеве
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Легковой автомобиль взорвался в понедельник утром в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Киеве утром взорвался легковой автомобиль", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Позднее издание "Страна.ua" со ссылкой на полицию сообщило, что автомобиль взорвался в Голосеевском районе Киева, в салоне никого не было. "Предварительно установлено, что под водительское сиденье BMW X3 было заложено взрывное устройство. Люди не пострадали", - уточнили в издании.
В мире Киев Страна.ua BMW AG BMW 1
 
 
