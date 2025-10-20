Рейтинг@Mail.ru
Кампус в Тюмени возводят согласно графику, заявил губернатор - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
16:26 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/kampus-2049409782.html
Кампус в Тюмени возводят согласно графику, заявил губернатор
Кампус в Тюмени возводят согласно графику, заявил губернатор - РИА Новости, 20.10.2025
Кампус в Тюмени возводят согласно графику, заявил губернатор
Строительство гостиницы межуниверситетского кампуса в Тюмени идёт по графику, проект второго этапа направлен на госэкпертизу, сообщил губернатор Тюменской... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T16:26:00+03:00
2025-10-20T16:26:00+03:00
тюменская область
тюмень
александр моор
тюменская область
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042094064_0:47:3071:1774_1920x0_80_0_0_6d27a958e4981b274b6f9d02f257e4b8.jpg
https://ria.ru/20251015/molodezh-2048489197.html
тюмень
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042094064_282:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_3f611358da17f71d6eb1953e85b4242b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюмень, александр моор, тюменская область, дмитрий чернышенко
Тюменская область, Тюмень, Александр Моор, Тюменская область, Дмитрий Чернышенко
Кампус в Тюмени возводят согласно графику, заявил губернатор

Моор: кампус в Тюмени возводят согласно графику

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Александр Моор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 20 окт – РИА Новости. Строительство гостиницы межуниверситетского кампуса в Тюмени идёт по графику, проект второго этапа направлен на госэкпертизу, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам совещания, которое провел вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
"Строительство гостиницы Межуниверситетского кампуса в Тюмени идёт по графику. Ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год. Проект второго этапа строительства кампуса, в рамках которого предстоит возвести девять объектов, направлен на государственную экспертизу. Над созданием кампуса мы работаем третий год в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети". Планируем завершить строительство до конца 2028 года", - написал Моор в своем Telegram-канале.
Моор сообщил, что строители уже начали готовиться к реализации второго этапа проекта – прокладке временных дорог и сетей, разбивке осей зданий, устройству временных дорог, закупу свай и плит для дорожного покрытия.
"Кампус станет точкой притяжения для талантливой молодёжи, центром разработки и практического внедрения передовых технологий, новым драйвером социально-экономического развития региона", - подчеркнул важность проекта Моор.
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Молодежь подключат к разработке стратегии развития Тюменской области
15 октября, 21:09
 
Тюменская областьТюменьАлександр МоорТюменская областьДмитрий Чернышенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала