Кампус в Тюмени возводят согласно графику, заявил губернатор

"Строительство гостиницы Межуниверситетского кампуса в Тюмени идёт по графику. Ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год. Проект второго этапа строительства кампуса, в рамках которого предстоит возвести девять объектов, направлен на государственную экспертизу. Над созданием кампуса мы работаем третий год в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети". Планируем завершить строительство до конца 2028 года", - написал Моор в своем Telegram-канале.