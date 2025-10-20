https://ria.ru/20251020/kampus-2049409782.html
Кампус в Тюмени возводят согласно графику, заявил губернатор
Кампус в Тюмени возводят согласно графику, заявил губернатор - РИА Новости, 20.10.2025
Кампус в Тюмени возводят согласно графику, заявил губернатор
Строительство гостиницы межуниверситетского кампуса в Тюмени идёт по графику, проект второго этапа направлен на госэкпертизу, сообщил губернатор Тюменской... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T16:26:00+03:00
2025-10-20T16:26:00+03:00
2025-10-20T16:26:00+03:00
тюменская область
тюмень
александр моор
тюменская область
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042094064_0:47:3071:1774_1920x0_80_0_0_6d27a958e4981b274b6f9d02f257e4b8.jpg
https://ria.ru/20251015/molodezh-2048489197.html
тюмень
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042094064_282:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_3f611358da17f71d6eb1953e85b4242b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, александр моор, тюменская область, дмитрий чернышенко
Тюменская область, Тюмень, Александр Моор, Тюменская область, Дмитрий Чернышенко
Кампус в Тюмени возводят согласно графику, заявил губернатор
Моор: кампус в Тюмени возводят согласно графику
ТЮМЕНЬ, 20 окт – РИА Новости. Строительство гостиницы межуниверситетского кампуса в Тюмени идёт по графику, проект второго этапа направлен на госэкпертизу, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам совещания, которое провел вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
"Строительство гостиницы Межуниверситетского кампуса в Тюмени идёт по графику. Ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год. Проект второго этапа строительства кампуса, в рамках которого предстоит возвести девять объектов, направлен на государственную экспертизу. Над созданием кампуса мы работаем третий год в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети". Планируем завершить строительство до конца 2028 года", - написал Моор в своем Telegram-канале.
Моор сообщил, что строители уже начали готовиться к реализации второго этапа проекта – прокладке временных дорог и сетей, разбивке осей зданий, устройству временных дорог, закупу свай и плит для дорожного покрытия.
"Кампус станет точкой притяжения для талантливой молодёжи, центром разработки и практического внедрения передовых технологий, новым драйвером социально-экономического развития региона", - подчеркнул важность проекта Моор.