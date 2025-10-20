На Камчатке зафиксировали десять афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 окт – РИА Новости. Десять афтершоков магнитудой до 5,0 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении Десять афтершоков магнитудой до 5,0 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю

Сутками ранее у берегов полуострова зафиксировано 14 неощущаемых на суше афтершоков магнитудой до 5,1.

"За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,0. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались", — проинформировали спасатели в своем Telegram-канале.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Продолжает действовать предупреждение об угрозе пепловых выбросов из вулкана Ключевского. Не исключено выпадение пепла в населённых пунктах края.

Ученые также фиксируют активность вулканов Безымянного, Шивелуча , Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова.

"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.