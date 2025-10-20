https://ria.ru/20251020/kamchatka-2049263741.html
На Камчатке зафиксировали десять афтершоков
Десять афтершоков магнитудой до 5,0 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T02:08:00+03:00
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатка
россия
камчатский край
На Камчатке зафиксировали десять афтершоков магнитудой до 5,0
П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 окт – РИА Новости.
Десять афтершоков магнитудой до 5,0 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю
.
Сутками ранее у берегов полуострова зафиксировано 14 неощущаемых на суше афтершоков магнитудой до 5,1.
"За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,0. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались", — проинформировали спасатели в своем Telegram-канале.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Продолжает действовать предупреждение об угрозе пепловых выбросов из вулкана Ключевского. Не исключено выпадение пепла в населённых пунктах края.
Ученые также фиксируют активность вулканов Безымянного, Шивелуча
, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова.
"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.
На Камчатке
30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.