Каллас рассказала, когда ЕС примет новый пакет санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Евросоюз планирует принять на этой неделе 19-й пакет санкций против России, заявила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.
"На этой неделе мы намерены принять новый масштабный пакет санкций против России… Сегодня министры также ясно дали понять, что после 19-го пакета мы должны работать над следующим пакетом. Он не будет последним", - сказала она.
В сентябре Еврокомиссия представила свое предложение по новым ограничениям, которые, как ожидается, включат запрет импорта к 2027 году российского СПГ, различные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, криптовалют, а также персональные санкции в отношении ряда физлиц и организаций. Планируется также запретить европейским компаниям инвестиции в особые экономические зоны в РФ, ввести запрет компаниям перестраховывать самолеты, суда РФ в течение пяти лет после продажи, а также запретить европейским юрлицам вести дела с портами вне ЕС, используемыми для продажи военной техники. Меры могут затронуть даже туристический сектор и перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза.
