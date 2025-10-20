Каллас рассказала, когда ЕС примет новый пакет санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Евросоюз планирует принять на этой неделе 19-й пакет санкций против России, заявила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.