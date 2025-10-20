Рейтинг@Mail.ru
20.10.2025

Каллас рассказала, когда ЕС примет новый пакет санкций против России
16:13 20.10.2025
Каллас рассказала, когда ЕС примет новый пакет санкций против России
Каллас рассказала, когда ЕС примет новый пакет санкций против России
Евросоюз планирует принять на этой неделе 19-й пакет санкций против России, заявила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи глав... РИА Новости, 20.10.2025
в мире
россия
люксембург (округ)
кайя каллас
евросоюз
еврокомиссия
россия
люксембург (округ)
в мире, россия, люксембург (округ), кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Люксембург (округ), Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия
Каллас рассказала, когда ЕС примет новый пакет санкций против России

Каллас: ЕС планирует принять на этой неделе 19-й пакет санкций против РФ

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Евросоюз планирует принять на этой неделе 19-й пакет санкций против России, заявила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.
"На этой неделе мы намерены принять новый масштабный пакет санкций против России… Сегодня министры также ясно дали понять, что после 19-го пакета мы должны работать над следующим пакетом. Он не будет последним", - сказала она.
В сентябре Еврокомиссия представила свое предложение по новым ограничениям, которые, как ожидается, включат запрет импорта к 2027 году российского СПГ, различные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, криптовалют, а также персональные санкции в отношении ряда физлиц и организаций. Планируется также запретить европейским компаниям инвестиции в особые экономические зоны в РФ, ввести запрет компаниям перестраховывать самолеты, суда РФ в течение пяти лет после продажи, а также запретить европейским юрлицам вести дела с портами вне ЕС, используемыми для продажи военной техники. Меры могут затронуть даже туристический сектор и перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза.
Сикорский раскрыл, как ЕС ударит по России
В мире Россия Люксембург (округ) Кайя Каллас Евросоюз Еврокомиссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
