12:03 20.10.2025 (обновлено: 22:41 20.10.2025)
Каллас высказалась о Путине перед его возможной встречей с Трампом
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала новость о готовящемся визите президента России Владимира Путина в Будапешт для встречи с американским коллегой Дональдом... РИА Новости, 20.10.2025
в мире
россия
владимир путин
дональд трамп
будапешт
украина
кайя каллас
Каллас высказалась о Путине перед его возможной встречей с Трампом

Каллас назвала ожидаемый визит Путина в Венгрию не очень приятной новостью

Глава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала новость о готовящемся визите президента России Владимира Путина в Будапешт для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом "не очень приятной", пишет Reuters.

"Что касается Будапешта, то нет, неприятно <...> видеть, что человек, на которого МУС выдал ордер на арест, приезжает в европейскую страну", — сказала она.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Сикорский раскрыл, как ЕС ударит по России
Вчера, 11:09
При этом Каллас отметила, что стоит учитывать, будет ли какой-то результат.

Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор Путина с Трампом — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.

Ранее парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда. премьер Виктор Орбан объяснил это тем, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.

В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на "арест" президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в частности якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявлял тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента России неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Шольц сделал заявление о Путине
Вчера, 08:27
 
