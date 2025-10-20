Каллас высказалась о Путине перед его возможной встречей с Трампом

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала новость о готовящемся визите президента России Владимира Путина в Будапешт для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом "не очень приятной", пишет Reuters.
"Что касается Будапешта, то нет, неприятно <...> видеть, что человек, на которого МУС выдал ордер на арест, приезжает в европейскую страну", — сказала она.
При этом Каллас отметила, что стоит учитывать, будет ли какой-то результат.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор Путина с Трампом — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
Ранее парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда. премьер Виктор Орбан объяснил это тем, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на "арест" президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в частности якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявлял тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента России неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
