16:59 20.10.2025
В Калининградской области мужчина ранил ножом сына
В Калининградской области мужчина ранил ножом сына
происшествия
калининград
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
калининградская область
калининград
калининградская область
В Калининградской области мужчина ранил ножом сына

КАЛИНИНГРАД, 20 окт — РИА Новости. Житель Гвардейского района под Калининградом угрожал убийством бывшей жене и ранил ножом их 13-летнего сына, заступившегося за мать, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В отдел МВД России обратилась 44-летняя жительница поселка Комсомольск в Гвардейском районе, которая сообщила, что бывший супруг угрожал ее убить и ранил ножом их ребенка. По словам заявительницы, она с 13-летним сыном приехала за вещами к отцу ребенка, с которым уже не живет, и между бывшими супругами возник конфликт. В ходе ссоры мужчина схватил кухонный нож и стал угрожать женщине, мальчик бросился к отцу, защищая мать. Бывший супруг махнул ножом и поранил сыну кисть левой руки. Полученные раны квалифицированы как легкий вред здоровью, уточнили в ведомстве.
"Полицейские возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого, ранившего ножом ребенка", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного УМВД.
В УМВД по Калининградской области уточнили, что были возбуждены два уголовных дела: об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия и об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
