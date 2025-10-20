Правительство одобрило проект об изменении порядка медосмотра для мигрантов

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Кабмин России поддержал законопроект о совершенствовании порядка проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан на наличие или отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования порядка проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства на наличие или отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.