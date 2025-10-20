Рейтинг@Mail.ru
13:21 20.10.2025
Правительство одобрило проект об изменении порядка медосмотра для мигрантов
Правительство одобрило проект об изменении порядка медосмотра для мигрантов

© Associated Press peakSTOCKЗабор крови на анализ
Забор крови на анализ - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© Associated Press peakSTOCK
Забор крови на анализ . Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Кабмин России поддержал законопроект о совершенствовании порядка проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан на наличие или отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе.
Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования порядка проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства на наличие или отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
