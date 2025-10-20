https://ria.ru/20251020/kabmin-2049344447.html
Правительство одобрило проект об изменении порядка медосмотра для мигрантов
Правительство одобрило проект об изменении порядка медосмотра для мигрантов - РИА Новости, 20.10.2025
Правительство одобрило проект об изменении порядка медосмотра для мигрантов
Кабмин России поддержал законопроект о совершенствовании порядка проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан на наличие или отсутствие факта РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T13:21:00+03:00
2025-10-20T13:21:00+03:00
2025-10-20T13:21:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962923557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b72f182c6794d95957aef4b61c368d3.jpg
https://ria.ru/20250927/minzdrav-2044734350.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962923557_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dbd5295572e818d6e2105c90b22aa129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Правительство одобрило проект об изменении порядка медосмотра для мигрантов
Кабмин поддержал проект об улучшении порядка медосвидетельствования мигрантов
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Кабмин России поддержал законопроект о совершенствовании порядка проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан на наличие или отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе.
Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования порядка проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства на наличие или отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.