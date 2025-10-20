https://ria.ru/20251020/jar-2049418627.html
Российские добровольцы уничтожили группу ВСУ под Часовым Яром
Российские добровольцы уничтожили группу ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 20.10.2025
Российские добровольцы уничтожили группу ВСУ под Часовым Яром
Бойцы бригады "Север-V" Южной группировки войск устроили засаду и разбили группу военнослужащих ВСУ под Часовым Яром, сообщили в пресс-службе Добровольческого... РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T17:02:00+03:00
2025-10-20T17:02:00+03:00
2025-10-20T18:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
вооруженные силы украины
константиновка
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049433493_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c36d8419a00ca0d137dfbade0df2a132.jpg
https://ria.ru/20251020/novopavlovka-2049290448.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
часов яр
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049433493_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_819324272d3ded9b77dd33fcb4df4d68.jpg
Уничтожение пехоты ВСУ
Добровольцы бригады "Север-V" российского Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, устроили засаду бойцам ВСУ под Часовым Яром, сообщили в пресс-службе корпуса. Видео уничтожения пехоты ВСУ есть в распоряжении РИА Новости.
🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-10-20T17:02
true
PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
часов яр, вооруженные силы украины, константиновка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Константиновка, Донецкая Народная Республика
Российские добровольцы уничтожили группу ВСУ под Часовым Яром
Российские добровольцы устроили засаду и уничтожили группу ВСУ под Часовым Яром