Российские добровольцы уничтожили группу ВСУ под Часовым Яром
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:02 20.10.2025 (обновлено: 18:48 20.10.2025)
Российские добровольцы уничтожили группу ВСУ под Часовым Яром
Российские добровольцы уничтожили группу ВСУ под Часовым Яром
Бойцы бригады "Север-V" Южной группировки войск устроили засаду и разбили группу военнослужащих ВСУ под Часовым Яром, сообщили в пресс-службе Добровольческого... РИА Новости, 20.10.2025
Уничтожение пехоты ВСУ
Добровольцы бригады "Север-V" российского Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, устроили засаду бойцам ВСУ под Часовым Яром, сообщили в пресс-службе корпуса.
ЛУГАНСК, 20 окт — РИА Новости. Бойцы бригады "Север-V" Южной группировки войск устроили засаду и разбили группу военнослужащих ВСУ под Часовым Яром, сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса.
«

"Разведка бригады выявила движение пехоты противника по одной из дорог севернее Часова Яра. Противник регулярно, раз в несколько дней и в одно и то же время, проводил ротацию, используя этот маршрут. Было принято решение организовать засаду на пути следования противника с применением дронов со сбросами", — рассказал собеседник агентства.

Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В пресс-службе уточнили, что дроны атаковали противника ночью, уничтожив живую силу и технику, а с наступлением дня нанесли новый удар по этому участку.

Минобороны России объявило о взятии Часова Яра 31 июля. Это господствующая высота, открывшая путь к Константиновке, за которую идут бои.

По данным ведомства, за сутки ВСУ потеряли в боях с Южной группировкой до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть пикапов и три орудия полевой артиллерии.
